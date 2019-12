La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia institucional solicitada por la Universidad Privada Leonardo Da Vinci (UPD), luego de que esta casa de estudios no demostrara que cumple con las condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria.

Tras esta decisión, la UPD deberá cesar sus actividades en dos años como máximo. Asimismo, no podrá captar nuevos ingresantes, bajo cualquier modalidad.

La UPD es una universidad privada de naturaleza societaria, con sede principal en la ciudad de Trujillo. Actualmente cuenta con 428 estudiantes y tiene una oferta educativa que comprende cinco programas de pregrado.

- Deficiencias -

Durante el proceso de inspección de las condiciones de calidad, la Sunedu evidenció no tener una propuesta académica consistente y definida en torno al logro de los objetivos formativos para sus estudiantes, quienes junto a los postulantes no cuentan con información clara sobre las modalidades de admisión que ofrece la universidad.

Otra punto que detalla la superintendencia es que la gestión sobre su infraestructura no garantiza la protección de la seguridad y salud de la comunidad universitaria. “La UPD no presentó contratos o convenios con empresas que tengan autorización vigente para la gestión, recolección y transporte de residuos sólidos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”, detalló la Sunedu.

En materia de investigación, la casa de estudios no ha cumplido con sus propias normas y procedimientos para la adjudicación de fondos. Durante el año 2019, la universidad aprobó 11 proyectos, sin embargo, no evidenció el cumplimiento de los procedimientos para su evaluación y selección, y no se encontraron registros de la adjudicación de fondos para ninguno de los proyectos de los años 2017, 2018 y 2019.

La Sunedu también comprobó que la UPD no asegura el desarrollo de las competencias de sus docentes mediante estrategias de capacitación adecuadamente planificadas.

