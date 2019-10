El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia institucional a la Universidad Peruana de Oriente (UPO), por no haber demostrado el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria. Esta decisión implica que la casa de estudios deberá iniciar un proceso ordenado de cese de actividades en un plazo máximo de dos años.

La UPO es una universidad de gestión privada societaria que opera desde el 2006. En su sede ubicada en Maynas (Loreto) ofrece cinco programas académicos de pregrado, cuenta con 62 docentes y atiende a 708 estudiantes con matrícula vigente. A la fecha, 18 centros universitarios del país no han cumplido con las CBC establecidas en la Ley Universitaria.

-Principales incumplimientos-

Durante la evaluación realizada por la Sunedu, la UPO no demostró el cumplimiento de ninguna de las CBC que le son aplicables. La Superintendencia también desaprobó el plan de adecuación presentado por la universidad, por no contar con acciones planificadas concretas y medibles.

Las principales deficiencias encontradas son:

► Las instalaciones de la universidad no cumplen con los estándares de seguridad exigidos y no se evidencia que el plan de mantenimiento presentado garantice la preservación de su infraestructura, equipamiento y mobiliario. Además, se constató que la universidad incumplió sus propios reglamentos de seguridad en gestión de residuos.

► La universidad no ha elaborado protocolos de seguridad que identifiquen los riesgos específicos asociados a cada laboratorio y taller, por lo que el uso de estos espacios especializados supone un peligro para la comunidad universitaria.

► Dos cursos del programa de Ingeniería de Sistemas no cuentan con laboratorios ni equipamiento adecuados para desarrollarse.

► No pudo demostrar el funcionamiento de su Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. Asimismo, evidenció dificultades para gestionar y culminar sus proyectos de investigación, y no demostró contar con procedimientos para asegurar la integridad científica de las investigaciones. Por otro lado, la Sunedu encontró que ni el personal del órgano de investigación ni el cuerpo docente, que supuestamente se dedica a esta tarea, cumplen los requisitos establecidos por la propia universidad.

► La UPO solo cuenta con un 19,2% de docentes a tiempo completo, cuando la Ley Universitaria establece el 25%. Asimismo, consignó docentes con grado de bachiller fuera del plazo de adecuación docente permitido por la Ley Universitaria, no declaró a todos sus profesores y no evidenció contar con mecanismos para mejorar el desempeño de su profesorado.

► La universidad no cuenta con una propuesta académica clara. Además, sus planes de estudio vigentes no cumplen con lo requerido por las CBC, así como tampoco precisan a qué grado y título conduce cada programa.

► La universidad no define el número de vacantes disponibles por modalidad de admisión e incluso registró más ingresantes que postulantes en los dos últimos procesos.

► La universidad no garantiza presupuesto ni personal permanente para la prestación de servicios complementarios de salud, sociales y culturales. Lo mismo sucede con los servicios psicopedagógicos. En cuanto a servicios deportivos, la UPO no pudo demostrar qué disciplinas se ofrecen a la comunidad universitaria. Tampoco se pudo constatar que cuente con un acervo bibliográfico adecuado.

► A pesar de contar con una Bolsa de Trabajo, la universidad no la actualiza con ofertas laborales vigentes. Además, no realiza un seguimiento adecuado a sus egresadas y egresados y no demostró la ejecución de los convenios de prácticas suscritos en beneficio de sus estudiantes.

► Finalmente, la UPO no evidenció contar con un portal de transparencia que brinde información pública, disponible y actualizada.

