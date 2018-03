Este jueves, el ministro de Educación Idel Vexler solicitó la renuncia de la jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Flor Luna Victoria, luego de que se difundieran varias acusaciones de plagio en su contra. La funcionaria acaba de confirmar que no renunciará al cargo y que se defenderá ante la Comisión de Educación del Congreso.

No obstante, ayer concedió dos entrevistas en las que brindó sus descargos sobre las denuncias periodísticas presentadas por El Comercio y el portal Útero.pe, donde se presentaron hasta 17 casos de presunto plagio en 5 artículos académicos de su coautoría. Analizamos algunas de sus declaraciones:



1. "No he cometido ningún plagio. He asesorado una tesis de doctorado donde la autora es la mexicana Aralucy Cruz León. Ella hace un artículo de esa tesis, la publica en la revista "Salud en Tabasco", en México. [En ese país] tienen por cultura académica colocar a la asesora como coautora".

No se puede afirmar categóricamente que en México exista una "cultura académica" de colocar a los asesores de tesis como coautores de estos trabajos, o de los artículos que puedan desprenderse de estas investigaciones universitarias.

Un ejemplo que desmentiría a Luna Victoria es la tesis de maestría de su propia asesorada, Aralucy Cruz León. En su trabajo del año 2004 para optar por el título de Maestría en Ciencias de Enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), Cruz León atribuyó específicamente como asesora (directora) de tesis a Diana Ruvalcaba Rodríguez.

Carátula de la tesis de maestría de Aralucy Cruz León, asesorada luego por Luna Victoria. Carátula de la tesis de maestría de Aralucy Cruz León, asesorada luego por Luna Victoria.

Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y asesor del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) de México, explicó que "nunca ha visto" que se coloque a la directora o asesora de tesis como coautora del trabajo de investigación.



"No se puede decir que eso sea parte de la 'cultura académica' en México. Es cierto que se pueden desprender varias publicaciones de una sola tesis; sin embargo, estas no pueden consignar como coautora a la asesora de la tesis fuente, si ella no ha escrito un solo párrafo o ha participado directamente de las nuevas publicaciones", dijo Cuenca.

2. "Lo que pasa es que [en la revista "Salud en Tabasco" de México] no hay ese recuadro de asesora cuando se publican los artículos; o sea, solo hay espacios para el autor y coautor. Eso es típico en México y puede confundir"

El artículo "Cultura y cuidado en la gestación: Una aproximación a la atención intercultural prenatal" fue suscrito por Luna Victoria y Cruz León, y publicado en la revista "Salud en Tabasco" en el 2014. En el mismo, se detectaron hasta 12 presuntos casos de plagio de textos de diversos autores, entre los cuales estaban Patricia Lasso Toro, Esther Jean Langdon, Flávio Braune Wiikm y otros.

No obstante, para publicar en esta revista, que es administrada por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco (México), los solicitantes deben llenar un formato de cesión de derechos de autor. Evidentemente, en dicho documento solo hay espacio para los nombres de los autores de la publicación; es decir, para quienes hayan participado directamente en esta.



Formato de cesión de derechos que firman los autores que buscan publicar en la revista "Salud En Tabasco", de México. Formato de cesión de derechos que firman los autores que buscan publicar en la revista "Salud En Tabasco", de México. Luna Victoria tuvo que haberlo firmado y asumirse como coautora del artículo a publicarse.

El Comercio se contactó con la Subsecretaría de Salud de Tabasco para consultar si era posible que alguien que no era autor de una publicación, pueda firmar este formato de cesión de derechos. Desde esta oficina respondieron que el documento "solo puede ser llenado por los autores o coautores" del artículo a publicarse, por lo que los firmantes de este documento deben asumirse a sí mismos como autores.

Esto va de la mano del reglamento para los colaboradores de la revista "Salud en Tabasco", donde se estipula claramente que los contenidos de los artículos a publicarse "deben haber sido aprobados por cada uno de los autores, por lo cual estos deben de enviar junto con el manuscrito una carta de cesión de derechos a la revista".

Es decir, Luna Victoria debió haber aprobado el texto del artículo donde aparece como coautora en México, y además debió haber firmado el formato de cesión de derechos asumiéndose como autora de la publicación. El Comercio solicitó formalmente a la entidad mexicana el envío de estos documentos.

Reglamento para los colaboradores de la revista "Salud En Tabasco", de México, donde en el 2014 salió publicado un artículo en coautoría de Luna Victoria. Reglamento para los colaboradores de la revista "Salud En Tabasco", de México, donde en el 2014 salió publicado un artículo en coautoría de Luna Victoria.

3. "Le está faltando el entrecomillado, pero el autor está en la referencia. Por supuesto que se tienen que poner las comillas, pero eso no es plagio. Pueden haber errores, algunas deficiencias mínimas. Sin embargo, plagiar es tener la intencionalidad de copiar ideas y en estos trabajos no se han copiado ideas porque son originales, inéditos".

El Comercio reveló 5 casos de presunto plagio en cuatro diferentes artículos suscritos por Luna Victoria, los cuales fueron registrados ante el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) como parte de su producción científica. En ninguno de los casos detectados por este Diario, se utilizó la cita textual requerida ni la referencia bibliográfica.

Óscar Montezuma, abogado experto en derechos de autor, explicó que existen dos tipos de plagio: el servil, que es aquel donde se copia y transcribe un texto sin atribuir la autoría; y el inteligente, en el cual se parafrasean conceptos de otros autores para presentarlos como propios.

Montezuma aclaró que, al momento de citar una obra, se tiene que consignar al autor o la fuente, y además la cita debe tener una razón de ser; un contexto válido que justifique su pertinencia en la publicación. "Sin ese contexto, la cita puede ser considerada como plagio por las entidades fiscalizadoras como Indecopi. Es un método de protección legal, ya que mucha gente podría escribir libros únicamente valiéndose de citas textuales, y eso no está permitido". dijo.

A la izquierda, el texto detectado por El Comercio e incluido en el artículo “Aprender el cuidar-cuidado para el paciente en situación de emergencia desde la perspectiva de la interna(o) de enfermería” ( 2013 ), suscrito por Arteaga Luján y su asesora Luna Victoria. A la derecha, el texto de la autora Vera Regina Waldow en un artículo publicado el 2009 en Colombia. A la izquierda, el texto detectado por El Comercio e incluido en el artículo “Aprender el cuidar-cuidado para el paciente en situación de emergencia desde la perspectiva de la interna(o) de enfermería” ( 2013 ), suscrito por Arteaga Luján y su asesora Luna Victoria. A la derecha, el texto de la autora Vera Regina Waldow en un artículo publicado el 2009 en Colombia.

En ese sentido, la falta de un entrecomillado no puede ser considerada como una "deficiencia mínima". Por su parte, Cuenca consideró que tal argumento es una "definición discrecional de Luna Victoria para defender su plagio". "Es incorrecto que ella diga que no hubo plagio porque no copió conceptos ni hubo intencionalidad. Existen dos tipos de cita: la textual y la referencial; ninguna de estas aparecen en las publicaciones cuestionadas de la jefa de Sunedu", dijo Cuenca.

El Comercio solicitó por tercer día consecutivo sus descargos a Luna Victoria, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.

MÁS DE PERÚ