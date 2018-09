Sunedu publicará reglamento para cierre de universidades que no sean licenciadas

A la fecha, 50 de las 143 universidades del país han sido licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu); es decir, cumplieron las condiciones básicas de calidad (CBC): adecuada infraestructura, líneas de investigación, entre otras. Este proceso de licenciamiento culminará hacia mediados del 2019. Sin embargo, se reglamentará que las instituciones que no obtengan su licencia deberán cerrar sus puertas. Martín Benavides, jefe de la Sunedu, brindó los detalles.



— ¿Cómo definiría este proceso de cierre?

Aquí hay una historia lamentable de estudiantes que no vieron correspondidas sus aspiraciones de crecimiento profesional. En ese sentido, es una noticia triste. Por el lado del Estado, creo que es la consolidación de la reforma. Hemos ido incentivando al sistema universitario hacia su mejoría, pero parte de la reforma y de su consolidación es tomar decisiones donde se note la autoridad de la Sunedu para decir a estas universidades que no pueden seguir funcionando.



— Culminado el proceso de licenciamiento al 2019, ¿definitivamente habrá universidades que deban cerrar?

Sí. Hay que tener en claro que [el proceso de cierre] empieza con la denegatoria del licenciamiento. Tras ello, se inicia una etapa que tiene como objetivo proteger a los estudiantes afectados.



— Será un cese progresivo.

Así es. No habrá una suspensión inmediata del servicio, sino de las nuevas matrículas. La universidad ya no podrá convocar más procesos de admisión. Por ello, tras ser notificados de la denegatoria de licencia, entrarán en un plan de cierre con un plazo máximo de dos años contados a partir del semestre siguiente a la fecha de notificación.



— ¿Cómo definieron ese plazo máximo de dos años?

Veamos. En el plan de cierre hay dos posibilidades: una es la continuidad de los estudios en la misma universidad [hasta que cese sus actividades]; la segunda es que esa universidad logre convenios con otras para ver traslados. Como hay carreras que no van a generar procesos de cambio de manera tan acelerada, nos pareció que dos años era un tiempo razonable para realizar esos ajustes.



— Si un estudiante decide continuar sus estudios en la universidad que está en plan de cierre, ¿se reconocerá su grado o título?

Sí. La Sunedu se compromete a registrarlos [ver recuadro].



— ¿Pero no es contraproducente reconocer los grados y títulos que emita una universidad que está cerrando por no cumplir las CBC?

Es una situación que tenemos que poner en la balanza. Hay que recordar que aquí hay inversión de los estudiantes. El estar en medio de una reforma no supone cerrar completamente las puertas a los alumnos que van a tener que seguir en esas universidades. Ellos tendrán que decidir si les va a servir de algo o no el título. Por otro lado, nosotros también confiamos en otro mecanismo: el de la fusión de universidades.



— Es decir, que la universidad A, con la licencia obtenida, absorba a la universidad B, con la licencia denegada.

Así es, un acuerdo entre privados. Lo que hará la Sunedu es pedir que nos comuniquen la fusión, y daremos un año para que demuestren que han mejorado el estatus de calidad de la universidad a la cual se denegó la autorización. Si es así, a la universidad que absorbe se le amplía su licencia con todo el paquete [que incluye a la universidad con licencia denegada].



— ¿Esta no es una salida comercial que favorece más a la universidad?

​Por ejemplo, una persona que es dueña de tres instituciones educativas, pero dos de ellas no logran el licenciamiento, podría fusionar estas últimas con la ya licenciada.

Sunedu no aceptará que no cumplan las CBC.



— ¿Requerirá un mayor presupuesto del Ejecutivo al 2019 para afrontar esta nueva etapa de la reforma?

Sunedu no es responsable del financiamiento de los estudios de los alumnos [afectados por el cierre]. Esa es decisión de la propia familia.



— ¿Han estimado cuántas universidades cerrarán?

Sí, pero no adelantaré cifras.



— ¿Cuándo se conocerá a la primera universidad con la licencia denegada?

En el transcurso del mes.