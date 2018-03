Sunedu: "No se trata de acelerar el licenciamiento, sino de hacerlo bien"

El jueves, Flor Luna Victoria fue destituida del cargo de jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), luego de varias acusaciones de plagio en su contra. La reemplazó el vicepresidente del consejo directivo de la entidad, Martín Benavides, quien conversó con El Comercio sobre la situación actual de la reforma.



— Tras los fuertes cuestionamientos, ¿cómo asume este cargo?

Con una sensación positiva, porque creo que se ha logrado que se reconozca la importancia de que la Sunedu sea una institución independiente, de que quien la dirija tenga las credenciales académicas adecuadas.



— ¿El ministro Idel Vexler le dijo algo en particular al encargarle la Sunedu?

Conversamos sobre la necesidad de trabajar en conjunto. Esta última semana hemos estado distraídos, pero la reforma tiene una agenda muy grande, y necesitamos el apoyo del ministro.



— ¿Las acusaciones de plagio contra la ex titular han mellado la reforma?

Creo que estamos en un nuevo momento. Si algo pudo verse afectado, eso ya está controlado.



— Pero cuando fue destituida, Luna Victoria dijo que en la Sunedu se pagaban sueldos altos y que había indicios de corrupción.

Lo que puedo decir es que los sueldos de los colaboradores de la Sunedu son un 28% más bajos que los sueldos en instituciones similares a la nuestra. No es cierto lo que se dice. Respecto a la corrupción, hasta el momento no he encontrado ningún documento que pruebe ello.



— ¿Cuál es su tarea más urgente en la Sunedu?

Debemos seguir con la reforma: en diciembre, el último grupo de universidades presentó sus expedientes de licenciamiento, y ahora debemos evaluarlos.



— Sobre el licenciamiento, Vexler y Luna Victoria coincidían en que el proceso debía agilizarse, ya que solo 30 de las 147 universidades del país fueron licenciadas desde el 2015. ¿Sería correcto acelerarlo?

No. No se trata acelerar el proceso, sino de hacerlo bien. Se debe verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para licenciar una universidad. El problema es que el punto de origen ha sido muy complejo: venimos de un abandono de la universidad pública, y de un deterioro de la calidad de la educación.



— ¿Cuánto tiempo más durará la reforma?

Estimo que licenciar a todas las universidades del país tomaría unos tres años más.



— El Congreso no aprueba la ley de moratoria (que amplía por dos años la restricción para la creación de universidades). ¿Qué hará al respecto?

Confiamos en que ampliarán la moratoria. Si no sucediera, veremos cómo nos organizamos para poder enfrentar la recepción de expedientes de nuevas universidades.



— Sobre los rectores, Luna Victoria sostenía que la Sunedu debía trabajar de forma “horizontal” con ellos, por lo que –para muchos– esto representaba un retorno al modelo de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR), en que los rectores eran jueces y parte de su licenciamiento.

La participación de los rectores debe ser muy activa al dirigir a sus universidades a estos procesos de cambio. Ahora, la Sunedu es muy clara: tiene que haber una cierta separación formal entre el administrado y el que administra la reforma.



— En el contexto de esa “separación formal”, ¿qué piensa de la reunión de la semana pasada entre el ministro Vexler y César Acuña, dueño de universidades por licenciarse?

No quiero referirme a ello, ya que no sé qué conversaron en esa reunión. El ministro me ha dicho que su compromiso es trabajar en la reforma respetando la autonomía de la Sunedu.



— ¿Hasta cuándo será jefe interino de la Sunedu?

No lo sé, ni siquiera le pregunté al ministro Vexler.



— ¿Pero le gustaría quedarse como titular?

Soy miembro del consejo directivo hasta mayo del 2019 y mi intención es sacar adelante esta etapa de la reforma. No estoy pensando en si me quedo o me voy, sino en los objetivos de la entidad.

— ¿Su gestión será una continuidad de lo hecho por la ex superintendenta Lorena Masías?

No estoy aquí para garantizar ninguna continuidad con una gestión en particular, sino para cumplir con mejorar la calidad universitaria. Soy muy respetuoso de todo lo que ha hecho Lorena Masías, pero esto solo se trata de seguir con la reforma.