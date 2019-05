Sunedu: estas son las universidades a las que se les denegó la licencia institucional

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha denegado la licencia institucional a siete universidades peruanas. Estos procedimientos se llevan a cabo luego de que la institución haya verificado que estos centros universitarios no cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Todas las universidades a las que la Sunedu le deniega la licencia institucional tienen un plazo de 2 años (hasta el ciclo 2020-2) para el cese de sus actividades. Estos centros de estudios que no cumplen con las CBC quedan automáticamente impedidos de realizar procesos de admisión y de matricular estudiantes nuevos.

En el caso de Telesup, según la superintendencia, durante toda la evaluación “no fue capaz de demostrar” el cumplimiento de ninguna de las ocho CBC, pese a que en el semestre 2018-II la universidad dejó de dictar 18 carreras profesionales (en las que se habían matriculado más de 5.700 estudiantes). A la fecha, contaba con 12 carreras a través de cuatro facultades.

La Universidad Privada Telesup es la séptima casa de estudios cuya licencia es denegada. (Foto: Difusión)

Entre las deficiencias más graves que detectó la Sunedu durante las distintas etapas del licenciamiento (revisión documentaria, verificación presencial), está que “no tiene una propuesta educativa consistente y claramente definida” que sustente las diversas modalidades de estudio (presencial y semipresencial) que ofrecía en sus 42 programas académicos.



En febrero, la Sunedu le denegó la licencia a la Universidad Peruana Simón Bolívar (UPSB), cuya sede se encuentra en el distrito de Pueblo Libre, en Lima.



La Universidad Peruana Simón Bolívar fue la sexta a la que se denegó la licencia. (Foto: usbperu / Facebook)

La universidad privada cuenta hasta el momento con una población de 538 alumnos y alumnas. Tras las evaluaciones se distinguieron problemas en su gestión, inconsistencias y omisiones en su normativa, y poca evidencia del cumplimiento de las metas planteadas por la misma universidad, informó la Sunedu.

Tampoco demostró contar con un portal de transparencia con información pública, disponible y actualizada.

En tanto, en enero la Sunedu denegó la licencia institucional a la Universidad Marítima del Perú (UMP). Entre las deficiencias más graves se cuentan las relacionadas a infraestructura, irregularidades académicas relacionadas al número de horas lectivas y acceso a talleres y laboratorios, incumplimiento de procesos de selección y evaluación docente, ausencia de sistemas virtuales básicos, entre otros. A ello, se suma la carencia de políticas y presupuesto para el desarrollo de investigación.

La Universidad Marítima del Perú fue la quinta a la que se denegó la licencia institucional. (Foto: Sunedu)

En diciembre del año pasado, se le denegó la licencia institucional a la Universidad de Lambayeque (UDL). Las deficiencias más graves están relacionadas con la investigación, los mecanismos de mediación e inserción laboral, los servicios educacionales complementarios e infraestructura.

La Universidad de Lambayeque fue la cuarta a la que se denegó la licencia institucional. (Foto: Sunedu)

Por otro lado, el 30 de noviembre del año pasado la Sunedu le denegó la licencia a la Universidad Peruana de Investigación y Negocios (UPEIN), ubicada en el distrito de Jesús María.



El 30 de noviembre del año'pasado, la Sunedu le denegó la licencia a la Universidad Peruana de Investigación y Negocios (UPEIN), ubicada en el distrito de Jesús María. (Foto: Google Maps)

Asimismo, a fines de octubre la Sunedu le denegó el licenciamiento a la Universidad Peruana de Integración Global (UPIG), donde hay una población de 1.257 estudiantes.

Entre las razones por las que se le denegó la licencia son que no cuenta con laboratorios apropiadamente equipados y adecuados para las carreras que ofrece, no tiene un repositorio de investigaciones, no cuenta con mecanismos de apoyo a la inserción laboral, entre otros.



La tercera universidad a la que se denegó la licencia fue la Universidad Peruana de Integración Global.

En tanto, la primera universidad a la que se le denegó la licencia fue a la Universidad Peruana de Arte Orval, ubicada en San Borja (Lima), el 19 de octubre del año pasado. Esta casa de estudios tiene una población educativa de 176 alumnos.

La primera universidad a la que se le denegó la licencia fue a la Universidad Peruana de Arte Orval, ubicada en San Borja (Lima), el 19 de octubre del 2018. (Foto: archivo)

