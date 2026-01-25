El Gobierno peruano prorrogó por 60 días el estado de emergencia en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la provincia y región de Tacna, y declaró la misma medida en el distrito de Tarata, con el objetivo de combatir el crimen organizado y otras situaciones de violencia que afectan a la zona sur del país.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 013-2026-PCM, que establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las intervenciones se definirán en base a inteligencia operativa, estadísticas y mapas delictivos elaborados por las autoridades.

Prorrogan estado de emergencia en Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos por seguridad interna. (Foto: Andina)

Durante el estado de emergencia, se restringe el ejercicio de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la seguridad personal en los distritos comprendidos en la medida. Asimismo, las actividades religiosas, culturales, deportivas y otras de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes.

El decreto también dispone que el alcalde provincial de Tarata se incorpore al Comando de Coordinación Operativa Unificada, mientras que el Serenazgo local pasará a formar parte de las fuerzas integradas para el control del orden interno, fortaleciendo la articulación entre el Gobierno central y las autoridades locales.

Estado de emergencia continuará por 60 días en distritos fronterizos de Tacna. (Foto: Andina)

La norma señala que, una vez concluido el periodo de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe detallado de resultados al Ministerio del Interior, el cual será elevado posteriormente a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial, con las recomendaciones correspondientes.

Según el Ejecutivo, la medida busca garantizar la presencia efectiva del Estado en zonas afectadas por delitos como tráfico ilícito de drogas, armas, migrantes, trata de personas y contrabando, asegurando el respeto de los derechos fundamentales y la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

VIDEO RECOMENDADO