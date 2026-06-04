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La policía realiza operaciones de seguridad en Tacna y otras regiones al sur del país. (Foto: GEC)
La policía realiza operaciones de seguridad en Tacna y otras regiones al sur del país. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Gobierno peruano oficializó este jueves 4 de junio la prórroga del estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario en diversas provincias y distritos del sur peruano en Tacna y varias regiones. Mediante los decretos supremos N° 086-2026-PCM y N° 087-2026-PCM, publicados en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo busca responder tanto al incremento de la criminalidad como a los riesgos derivados de fenómenos climatológicos.

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