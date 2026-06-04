El Gobierno peruano oficializó este jueves 4 de junio la prórroga del estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario en diversas provincias y distritos del sur peruano en Tacna y varias regiones. Mediante los decretos supremos N° 086-2026-PCM y N° 087-2026-PCM, publicados en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo busca responder tanto al incremento de la criminalidad como a los riesgos derivados de fenómenos climatológicos.

En el departamento de Tacna, la prórroga comenzará el 9 de junio y abarcará los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata. Esta disposición específica responde a la necesidad de enfrentar situaciones de violencia y delitos como el hurto, robo y contrabando en la zona fronteriza con Chile.

Prorrogan estado de emergencia en Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos por seguridad interna. (Foto: Andina)

Paralelamente, se extendió la emergencia a partir del 5 de junio en distritos de regiones como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica y Moquegua, debido al peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales. El objetivo en estas zonas es garantizar la continuidad de las obras de reducción de riesgo, respuesta y rehabilitación ante los daños causados por las lluvias.

Prorrogan estado de emergencia en Tacna, Arequipa, Ayacucho y otras regiones.

Prorrogan estado de emergencia en Tacna, Arequipa, Ayacucho y otras regiones.

Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las operaciones policiales y zonas de intervención se determinarán mediante instrumentos de inteligencia, estadísticas y mapas del delito para asegurar la protección de la población.

La normativa contempla la restricción o suspensión de derechos constitucionales fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y las libertades de tránsito y reunión. Según el Ejecutivo, estas restricciones son necesarias para preservar la seguridad pública y el bienestar general frente a amenazas graves en las jurisdicciones afectadas.

Finalmente, la ejecución de las acciones contará con la participación de diversos sectores del Gobierno Nacional, como los ministerios de Salud, Educación y Defensa, en coordinación con los gobiernos regionales y el Indeci. El financiamiento de estas medidas se cubrirá con el presupuesto institucional de los pliegos involucrados, conforme a la disponibilidad presupuestal existente.