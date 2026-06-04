El Gobierno peruano oficializó este jueves 4 de junio la prórroga del estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario en diversas provincias y distritos del sur peruano en Tacna y varias regiones. Mediante los decretos supremos N° 086-2026-PCM y N° 087-2026-PCM, publicados en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo busca responder tanto al incremento de la criminalidad como a los riesgos derivados de fenómenos climatológicos.
El Gobierno peruano oficializó este jueves 4 de junio la prórroga del estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario en diversas provincias y distritos del sur peruano en Tacna y varias regiones. Mediante los decretos supremos N° 086-2026-PCM y N° 087-2026-PCM, publicados en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo busca responder tanto al incremento de la criminalidad como a los riesgos derivados de fenómenos climatológicos.
En el departamento de Tacna, la prórroga comenzará el 9 de junio y abarcará los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata. Esta disposición específica responde a la necesidad de enfrentar situaciones de violencia y delitos como el hurto, robo y contrabando en la zona fronteriza con Chile.
Paralelamente, se extendió la emergencia a partir del 5 de junio en distritos de regiones como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica y Moquegua, debido al peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales. El objetivo en estas zonas es garantizar la continuidad de las obras de reducción de riesgo, respuesta y rehabilitación ante los daños causados por las lluvias.
Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las operaciones policiales y zonas de intervención se determinarán mediante instrumentos de inteligencia, estadísticas y mapas del delito para asegurar la protección de la población.
La normativa contempla la restricción o suspensión de derechos constitucionales fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y las libertades de tránsito y reunión. Según el Ejecutivo, estas restricciones son necesarias para preservar la seguridad pública y el bienestar general frente a amenazas graves en las jurisdicciones afectadas.
Finalmente, la ejecución de las acciones contará con la participación de diversos sectores del Gobierno Nacional, como los ministerios de Salud, Educación y Defensa, en coordinación con los gobiernos regionales y el Indeci. El financiamiento de estas medidas se cubrirá con el presupuesto institucional de los pliegos involucrados, conforme a la disponibilidad presupuestal existente.