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Resumen

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El presidente chileno José Antonio Kast dio inicio este 16 de marzo al denominado plan Escudo Fronterizo, con el que busca frenar el paso irregular de migrantes hacia su país.

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