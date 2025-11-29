El presidente José Jerí anunció hoy desde Tumbes que solicitará al Congreso priorizar una reforma constitucional destinada a que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) asuman el resguardo de las fronteras y puedan brindar apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) y así esta última pueda concentrarse en la seguridad interna.

En su visita al norte del país este sábado, recordó que todavía no se ha debatido esta iniciativa. “En el Congreso de la República hay una iniciativa que está pendiente en la Comisión de Constitución para modificar Carta Magna, para que las Fuerzas Armadas resguarden las fronteras. Como Ejecutivo vamos a solicitar que el Congreso priorice el debate en la Comisión de Constitución”, aseveró.

Esta visita a Tumbes y el anuncio presidencial se dan luego que se oficializara el estado de emergencia en distritos fronterizos de Tacna mediante el Decreto Supremo 135-2025-PCM que establece una duración de 60 días calendario en Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos. Durante este periodo, la PNP mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

José Jerí también dijo que el pedido incluirá una segunda reforma constitucional sobre zonas fronterizas. “Resulta fundamental también modificar la Constitución y hay dos o tres iniciativas en la Comisión de constitución que dice que hay que eliminar la restricción de la inversión hasta 50 km. de la frontera”.

El Ejecutivo tomó esta decisión en respuesta al incremento de ingresos irregulares de ciudadanos extranjeros y a los problemas de control migratorio en el sur.

El canciller Hugo de Zela sostuvo que el Gobierno peruano mantiene una posición “clara y firme de no permitir la migración irregular”. El canciller remarcó que las “capacidades ya están colmadas” en el Perú, debido a la presencia de “cientos de miles de migrantes”, por lo que el Estado aplicará de manera estricta las leyes peruanas sobre la materia.

En paralelo, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que la declaratoria de emergencia no se limitará a Tacna, sino que se planea ampliar progresivamente la medida a “todas las zonas fronterizas del Perú” en los próximos días.