Los Limpios de Tacna: ordenan liberación de ex alcaldes de Tacna y 8 funcionarios

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna dispuso la liberación de los 11 detenidos por el caso Los Limpios de Tacna, presunta organización criminal dedicada al tráfico de terrenos.

La resolución, con fecha 7 de enero, ordena la excarcelación de Luis Ramón Torres Robledo, ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna y ex candidato en segunda vuelta al Gobierno Regional de Tacna, así como de Jorge Luis Infantas Franco, ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna.

La orden de liberación es también para los ex regidores de la Municipalidad Provincial de Tacna, Julia Teresa Benavides Llancay, Pascual Julio Chucuya Laime, Patricia Quispe Flores, Alfonso Ramírez Alanoca, Luis Michael Chavarría Yana, Santiago Hugo Ernesto Villafuerte García, Lizandro Enrique Cutipa Lope y José Antonio Durand Sahua. Además, quedará en libertad Alfredo Abdel Chamorro Zevallos, presidente Asociación Los Chasquis.

Ellos fueron detenidos el pasado 23 de noviembre en Tacna junto a otros implicados, y el 10 de diciembre el juez Yuri Maquera Rivera declaró fundado el requerimiento de 18 meses prisión preventiva, que debían ser cumplidos en el penal de Pocollay.

La resolución del Poder Judicial también ordena que otro magistrado dicte una nueva resolución, previa subsanación del requerimiento fiscal, y realización de la audiencia correspondiente, cautelando de manera estricta el derecho de defensa y la tutela jurisdiccional efectiva. La sala halló seis errores procesales.

"De haber una audiencia de apelación, la van a tener que afrontar en libertad. En el segundo punto de la resolución se menciona que se debe ordenar se dicte una nueva resolución de otro magistrado llamado por ley, que significa que otro juez (no Yuri Maquera Rivera) previo requerimiento del fiscal, una vez que haya subsanado los errores, pueda solicitar el requerimiento de prisión preventiva y otro magistrado tendrá que dictar la resolución correspondiente", dijo a la prensa Hans Ríos Mostajo, abogado de Torres Robledo.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe