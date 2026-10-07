Producto de estas intervenciones, se emitieron 72 órdenes de expulsión. Foto: Migraciones
Producto de estas intervenciones, se emitieron 72 órdenes de expulsión. Foto: Migraciones
Por Redacción EC

A través de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Migraciones ejecutó más de 440 operativos de verificación y fiscalización migratoria en la región Tacna, acciones que contribuyen al control de la frontera sur del país, que limita con Chile, y constituye uno de los principales puntos de ingreso terrestre al territorio nacional.

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