A través de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Migraciones ejecutó más de 440 operativos de verificación y fiscalización migratoria en la región Tacna, acciones que contribuyen al control de la frontera sur del país, que limita con Chile, y constituye uno de los principales puntos de ingreso terrestre al territorio nacional.

Estas acciones, realizadas por la Jefatura Zonal de Tacna durante el 2026, permitieron intervenir a casi 5.000 personas extranjeras, en su mayoría procedentes de Chile, Colombia y Venezuela.

El Ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, arribó a la región Tacna junto con 196 miembros de las fuerzas armadas a fin de brindar apoyo en la línea de frontera Perú y Chile Foto: Jhon Surco/GEC / JHON SURCO

El superintendente Nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, indicó que el compromiso es ejecutar “un control migratorio firme, ordenado y dentro del marco de la ley”.

Órdenes de expulsión

Como resultado de estas intervenciones, se emitieron 72 órdenes de expulsión, las cuales fueron ejecutadas por la Policía Nacional del Perú, a través de sus diferentes unidades, conforme a los procedimientos establecidos.

Más cerca de la ciudadanía con pasaportes

Como parte de sus funciones estratégica, en lo que va del año, se han emitido más de 8,300 pasaportes electrónicos en Tacna, permitiendo que los ciudadanos de esta zona del país puedan obtener su documento de viaje sin necesidad de trasladarse a otra ciudad, ahorrando tiempos y dinero.

Asimismo, se mantienen operativos de manera permanente en el Complejo Santa Rosa, en Tacna, y en el Puesto de Control Fronterizo (PCF) Tripartito, donde se supervisa el ingreso y salida de ciudadanos peruanos y extranjeros.

Estas acciones forman parte del trabajo articulado promovido por el Ministerio del Interior. En coordinación con las instituciones competentes, Migraciones refuerza las labores de control y fiscalización migratoria con el objetivo de contribuir al orden y la seguridad en la frontera sur del país.