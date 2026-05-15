Los ciudadanos venezolanos que permanecían varados en el sector del anexo Tripartito, en el distrito de Palca, provincia de Tacna, abandonaron este jueves la zona fronteriza entre Perú y Bolivia y emprendieron el retorno a pie hacia territorio boliviano, según confirmaron autoridades locales tras una inspección ocular realizada en el lugar.

De acuerdo con el reporte, el límite internacional quedó completamente despejado luego de que los migrantes decidieran retirarse por sus propios medios tras permanecer expuestos a condiciones climáticas extremas y a la falta de recursos básicos en la región altoandina.

La inspección permitió corroborar que ya no existen personas varadas en el sector fronterizo y que el flujo migratorio se revirtió hacia Bolivia.

“Nos damos cuenta de que los migrantes venezolanos ya han enrumbado al país de Bolivia. Ya no se encuentran en el límite fronterizo” , informó Javier Yufra en diálogo RPP.

La salida de los ciudadanos extranjeros se produjo luego de que se emitieran alertas sobre las precarias condiciones en las que pernoctaban en la frontera, donde enfrentaban fuertes vientos, temperaturas bajo cero y ausencia de asistencia especializada inmediata.

El anexo Tripartito, ubicado en la región Tacna, es una zona de alta altitud caracterizada por condiciones climáticas severas, situación que incrementó la preocupación de las autoridades locales y pobladores ante una eventual crisis humanitaria.

Aunque actualmente la zona permanece libre de presencia migrante, la municipalidad del centro poblado Alto Perú anunció que mantendrá vigilancia constante ante posibles nuevos incidentes relacionados con el flujo de extranjeros en la frontera.

Asimismo, el burgomaestre reiteró la necesidad de que el Gobierno central incremente su presencia en la región para atender adecuadamente futuras emergencias migratorias y humanitarias en la zona limítrofe.

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