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Autoridades confirman que ya no hay migrantes varados en el anexo Tripartito. (Foto: AFP)
Autoridades confirman que ya no hay migrantes varados en el anexo Tripartito. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Los ciudadanos venezolanos que permanecían varados en el sector del anexo Tripartito, en el distrito de Palca, provincia de Tacna, abandonaron este jueves la zona fronteriza entre Perú y Bolivia y emprendieron el retorno a pie hacia territorio boliviano, según confirmaron autoridades locales tras una inspección ocular realizada en el lugar.

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