Sismo de 4,8 grados se registró esta tarde en Tacna

Un sismo de 4,8 grados de magnitud ocurrió esta tarde a 29 kilómetros al noroeste del distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre, en la región Tacna, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), pero hasta el momento no se han reportado daños personales ni materiales.



El movimiento telúrico se produjo a las 4:47 p.m. y tuvo una profundidad de dos kilómetros.



El IGP precisó que el temblor se sintió con una intensidad de III grados en Tacna.



El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) precisó que se siguen monitoreando las zonas vulnerables.



Otros dos sismos se registraron en las regiones de Arequipa y Cajamarca.



En Arequipa, el movimiento telúrico se reportó a las 1:11 p.m., a 21 kilómetros al suroeste del distrito de Yauca, provincia de Caravelí, con una magnitud de 4,1 grados. La profundidad fue 49 kilómetros.



En tanto, en Cajamarca, el sismo de 3,9 grados de magnitud ocurrió a las 11:24 a.m., a 23 kilómetros al este del distrito y provincia de San Ignacio. Tuvo una profundidad de 16 kilómetros.



Con el temblor de 3,7 que se registró a las 9:21 a.m. en el distrito limeño de Calango, suman cuatro los eventos telúricos en lo que va del día.