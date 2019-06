Tacna: más de 130 mil venezolanos salieron del país por frontera sur en lo que va del año

Según cifras de Migraciones, en lo que va del año más de 130 mil venezolanos salieron del Perú por la frontera sur, en Tacna, mientras que otros 37 mil ciudadanos de Venezuela ingresaron al país por este mismo punto fronterizo.

► El 95% de migrantes venezolanos se quieren quedar en el Perú



► Una larga espera en la frontera: historias de venezolanos que pugnan por cruzar a Chile

La superintendente nacional de Migraciones, Roxana Del Aguila Tuesta, visitó el Complejo Fronterizo Santa Rosa (Tacna) para evaluar la condición en que viene trabajando el personal de su institución. Este es el segundo punto migratorio con mayor ingreso y salida de turistas del país, luego del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.

(Foto: Ernesto Suárez)

La funcionaria indicó que en cumplimiento de las disposiciones emitidas por las autoridades del Estado peruano, Migraciones está permitiendo el ingreso al país de venezolanos que pese a no tener una visa, son considerados como personas vulnerables.



“Los menores de edad que vienen acompañados de sus padres o menores no acompañados (donde las autoridades se hacen cargo), personas enfermas, mujeres embarazadas, adultos mayores; ellos tienen la posibilidad de ingreso sin necesidad de presentar una visa de turismo o visa humanitaria”, precisó a El Comercio la funcionaria.

Agregó que aquellos que no cuentan con este tipo de condiciones (vulnerables) "no podrán ingresar para ser atendidos si es que no cuentan con estas visas otorgadas por los consulados de Perú en diferentes países, en este caso Chile”.

(Foto: Ernesto Suárez)

Durante la visita de la superintendente a Santa Rosa, una ciudadana venezolana, quien aducía regresar de Chile a Perú para seguir su viaje a Venezuela, fue inadmitida en el puesto de control y se le exhortó a regresar a Chile para que cumpla con obtener una visa de turismo en algún consulado peruano.

“Hay responsabilidad penal si dejamos ingresar a personas que no cumplan con las disposiciones migratorias”, dijo Del Aguila Tuesta a su personal en presencia de la ciudadana venezolana.

Durante su visita a Tacna, la funcionaria además visitó la sede de la Jefatura de Migraciones, donde anunció la construcción de un nuevo local en el mismo lugar donde opera actualmente dicha entidad. Más temprano la autoridad migratoria se reunió brevemente con el alcalde provincial de Tacna, Julio Medina Castro.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe