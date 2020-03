Un total de 700 peruanos ingresaron al país por la frontera entre Tacna y Arica en los últimos 3 días, después de que el gobierno decretara el cierre total de fronteras en el país como parte del estado de emergencia ante el coronavirus.

Jorge Montenegro, ministro de Agricultura, encargado de evaluar la situación del Covid-19 en el sur del Perú, entregó a la Dirección Regional de Salud de Tacna la responsabilidad del protocolo para el ingreso de estos ciudadanos al país y minimizo la cifra de ingresos ocurridos en esta frontera.

“Solo teníamos cien personas esta tarde (en la frontera) y fueron trasladados a Tacna en tres buses, previa evaluación médica a cargo del personal de la DIRESA. Esta entidad nos va a alcanzar un protocolo para hacer seguimiento de los ciudadanos que han ingresado a esta región en días recientes”, sostuvo el ministro el jueves por la tarde en Tacna.

Montenegro señaló que no habrá más ingresos de personas al país. “Se exhorta a aquellas personas que no vengan, porque no se les va a permitir ingresar a Perú. Las fronteras han sido cerradas al cien por ciento”, dijo.

Por su parte, el director regional de Salud de Tacna, Juan Canepa, detalló sobre el protocolo seguido con los ciudadanos que han ingresado al país luego del cierre de frontera, y su posible aislamiento.

“El protocolo dice que al que ingresa por la frontera se le hace el examen, deja su Declaración Jurada; si hay sintomatología respiratoria pasa a aislamiento domiciliario. Nosotros nos vamos a encargar del seguimiento respectivo”, precisó el médico.

La autoridad de Salud de Tacna indicó, contradiciendo la cifra dada por el ministro, que entre martes y miércoles habían ingresado 518 personas al país, y que el jueves por la tarde había casi 200 personas que esperaban el ingreso al Perú, “Estamos realizando todas las acciones para el seguimiento respectivo”, refirió.

En declaraciones a una radioemisora local, el médico aceptó que su sector había perdido el rastro de un grupo de haitianos que ingresaron ilegalmente al país luego del cierre de fronteras, y que presentaban problemas respiratorios, “Ellos han pernoctado en un hospedaje, pero el personal fue a buscarlos por la tarde y no los encontró”, dijo, descartando que sean portadores del Covid-19.

El Comercio intentó conseguir la versión de Migraciones en Tacna, pero el jefe zonal de esa institución, Percy Pisfil, se excusó de declarar aduciendo que necesitaba autorización de funcionarios de la Capital de la República para ello.

Según cifras oficiales, en Chile residen al menos 250 mil peruanos legalmente. En ese país hay 342 casos confirmados de Covid-19. El primer caso, un pediatra que contrajo la enfermedad en el sudeste asiático, durante su luna de miel, fue diagnosticado el 3 de marzo pasado.

En las regiones de Tacna y Moquegua, al momento, no se han sido diagnosticado casos positivos de Covid-19. En Tacna se han tomado un total de 47 muestras de las cuales 34 han sido descartadas y se está a la espera del resultado de 13 que fueron enviadas a Lima en los últimos 3 días.