La Fiscalía de la Nación informó este lunes que, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), se logró la detención de ocho personas y la incautación de cerca de 15,5 kilos de marihuana en el centro poblado La Natividad, región Tacna, frontera con Chile.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna fue la encargada de solicitar la detención preliminar de los implicados, tras la confirmación de que el material decomisado dio positivo para cannabis sativa, con un peso total bruto de 15,48 kilos.

Los detenidos fueron identificados como David Alfaro, Yankca Gonzales, Christian Cotrina, Rubén Gil, Aldo Oviedo, Luis Oviedo, Manuel Ruiz y Romel Rangel. Todos ellos serán investigados por el presunto delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico, que incluye acopio, transporte y comercialización.

🚨 #FiscalíaLogra | Fiscalía antidrogas de Tacna logra detención preliminar de ocho personas vinculadas con el hallazgo de 15 kilos de marihuana. Ellos son investigados por el presunto delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico (acopio,… pic.twitter.com/WVtILQmu6i — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 3, 2025

De acuerdo con las pesquisas, Alfaro, Gonzales y Cotrina fueron intervenidos cuando se desplazaban en un vehículo por el mencionado centro poblado, durante un operativo del Grupo Terna de la PNP en Tacna. En el interior del automóvil se halló una mochila que contenía dos bolsas de marihuana.

Posteriormente, los agentes se trasladaron a una vivienda cercana donde ubicaron a Gil y Oviedo, quien intentó impedir el ingreso policial. En ese inmueble también se encontró a Ruiz, Suárez y Rangel.

Con la presencia de una representante del Ministerio Público y de una defensora pública, se efectuó el registro domiciliario, encontrándose en distintas áreas de la vivienda —incluido el baño— varios sacos y bolsas con marihuana, una escopeta de caza con accesorios y 15 municiones.

El Ministerio Público informó que las investigaciones continuarán para determinar la procedencia de la droga y si la red tenía vínculos con organizaciones delictivas transnacionales, dado el carácter fronterizo de la zona.

