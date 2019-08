Tacna: gobernadores regionales presentan proyecto de nueva Ley de Minería

Los gobernadores regionales de la Mancomunidad Regional Macro Región Sur presentaron este martes, en la ciudad de Tacna, el proyecto para una nueva Ley de Minería.

► Población del Bajo Piura protestará por lentitud en la reconstrucción

Ellos proponen que en la ley vigente, creada en 1992, se incorporen artículos para la protección del medio ambiente, de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, comunidades nativas, así como el cierre de minas.

También solicitan la reducción de la vigencia de las concesiones (de 30 a 15 años), así como el incremento del pago de derecho de vigencia de US$ 3 dólares por hectárea a US$ 5. Al quinto año de que se entregue una concesión la empresa minera, esta ya debe estar produciendo o al menos iniciar su inversión. Si no lo hace, debe pagar al año una penalidad del 5% de una UIT por cada hectárea que tenga en su concesión.

Las autoridades regionales del sur proponen que las acciones de prevención, evaluación, supervisión, control y sanción a las empresas mineras esté a cargo de los gobiernos regionales. Además, los titulares de las actividades mineras que generen impactos ambientales negativos no solo remediarán el daño, sino también darán una compensación a la población afectada.

El pasado 28 de julio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció durante su mensaje a la Nación la presentación de un proyecto legislativo para una nueva Ley General de Minería.

Debido al conflicto social en Arequipa por el pedido de cancelación de la licencia para el proyecto minero Tía María, el gobernador regional de esa región y gobernadores de la Macro Región Sur habían exhortado al Poder Ejecutivo, el pasado 25 de julio, promover el debate y la construcción participativa de una nueva Ley de Minería.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe