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El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó este lunes a la base militar Solo de Zaldívar, ubicada en la playa Las Machas, en la región de Arica, para supervisar el inicio de los trabajos del plan de seguridad denominado ‘Escudo Fronterizo’, una estrategia destinada a reforzar el control del ingreso irregular de migrantes en la frontera norte del país.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó este lunes a la base militar Solo de Zaldívar, ubicada en la playa Las Machas, en la región de Arica, para supervisar el inicio de los trabajos del plan de seguridad denominado ‘Escudo Fronterizo’, una estrategia destinada a reforzar el control del ingreso irregular de migrantes en la frontera norte del país.
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El mandatario arribó al lugar acompañado por varios ministros de Estado y por el titular de Defensa, Fernando Barros. Desde allí se dirigió a los militares encargados de las labores de excavación de zanjas, a quienes agradeció por su trabajo e instó a continuar con las acciones para “salvaguardar la soberanía nacional de Chile”.
Posteriormente, Kast sostuvo una reunión con su Comité de Seguridad, integrado por los ministros Claudio Alvarado (Interior), Trinidad Steinert (Seguridad Pública), Fernando Barros (Defensa) y Fernando Rabat (Justicia). Tras este encuentro, el jefe de Estado anunció que se trasladará al complejo fronterizo de Chacalluta para continuar con las inspecciones.
#EnVivo— Canal N (@canalN_) March 16, 2026
El presidente de Chile, José Antonio Kast, monitorea la construcción de una zanja en la frontera con Perú
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Movimiento en la frontera
Durante la mañana se registró un intenso movimiento de maquinaria pesada del Ejército chileno en la zona limítrofe entre Perú y Chile, donde se iniciaron los trabajos preliminares del plan.
La estrategia contempla la construcción de zanjas y barreras físicas a lo largo de más de 520 kilómetros de la frontera norte, desde la localidad de Chacalluta hasta la comuna de Colchane.
Según lo anunciado por las autoridades, las estructuras —que incluirán muros y vallas de contención— podrían alcanzar hasta cinco metros de altura. Estas estarán reforzadas con tecnología de vigilancia como sensores, cercos electrificados y torres equipadas con radares térmicos para un monitoreo permanente de la zona.
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“Recuperar la seguridad”
Tras la reunión con su gabinete, Kast afirmó que el plan busca cerrar el paso a la migración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado, e instó a que otros países de la región adopten medidas similares.
“Esto trasciende las fronteras. Lo que hagamos aquí también debería realizarse en Bolivia, en Perú y en Argentina. Aplicando medidas estrictas, los delincuentes buscan otras entradas a nuestro país. Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado y de la ley”, señaló el mandatario.
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