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Chile inicia plan ‘Escudo Fronterizo’: Kast supervisa obras para frenar migración ilegal. (Foto: Andina)
Chile inicia plan ‘Escudo Fronterizo’: Kast supervisa obras para frenar migración ilegal. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó este lunes a la base militar Solo de Zaldívar, ubicada en la playa Las Machas, en la región de Arica, para supervisar el inicio de los trabajos del plan de seguridad denominado ‘Escudo Fronterizo’, una estrategia destinada a reforzar el control del ingreso irregular de migrantes en la frontera norte del país.

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