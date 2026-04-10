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La comunidad de empresarios de transporte en Tacna ha expresado su consternación. Foto: América Noticias
La comunidad de empresarios de transporte en Tacna ha expresado su consternación. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Macabro hallazgo. El cuerpo de la empresaria Daysi Rojas Quenta fue encontrado tras 15 días de búsqueda, ocultado bajo un muro de cemento en su propia vivienda en la ciudad de Tacna.

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