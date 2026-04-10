Macabro hallazgo. El cuerpo de la empresaria Daysi Rojas Quenta fue encontrado tras 15 días de búsqueda, ocultado bajo un muro de cemento en su propia vivienda en la ciudad de Tacna.

Al lugar llegaron peritos de la Criminalística e ingresaron al inmueble con ayuda de un cerrajero. Los parientes de la víctima encontraron en la salsa bolsas de cemento, levantando las sospechas iniciales sobre el crimen.

América Noticias reportó que los agentes policiales tuvieron que derrumbar la estructura y excavar para recuperar los restos de la mujer, quien era gerente de una empresa de buses que cubre la ruta Tacna-Arica. Al momento de ser hallado, el cuerpo de la empresaria estaba envuelto en una manta, lo que fue constatado tanto por las autoridades como por sus familiares.

Con el objetivo de rastrear a los responsables del ingreso a la vivienda de Rojas Quenta, los vecinos entregaron el material de sus cámaras de vigilancia. En tanto, el cadáver se encuentra en la morgue de la ciudad a la espera de la necropsia de ley que determine la causa de muerte.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

Puedes llamar a la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú que funciona las 24 horas, marcando el 105. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. Asimismo, es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.