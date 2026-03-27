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Tacna inicia excavación de zanja a pocos metros de la frontera con Chile. (TV Perú)
Tacna inicia excavación de zanja a pocos metros de la frontera con Chile. (TV Perú)
Por Redacción EC

Maquinaria del Gobierno Regional de Tacna inició la excavación de zanjas cerca de la Línea de la Concordia, en la frontera con Chile luego que este país iniciara el “Plan Escudo Fronterizo” por parte del gobierno de José Antonio Kast.

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