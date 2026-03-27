Maquinaria del Gobierno Regional de Tacna inició la excavación de zanjas cerca de la Línea de la Concordia, en la frontera con Chile luego que este país iniciara el “Plan Escudo Fronterizo” por parte del gobierno de José Antonio Kast.

Las labores peruanas se desarrollan a aproximadamente 50 metros del límite territorial con l nación del Sur.

Eduardo Sánchez, gerente de infraestructura de la región, aclaró que la obra responde a necesidades logísticas y no a un plan de control migratorio. El propósito principal, aseguró el funcionario, es la creación de una plataforma para camiones de carga pesada que permita descongestionar la carretera Panamericana Sur. Con ello, se busca agilizar el tránsito en el complejo fronterizo Santa Rosa.

La infraestructura peruana comprende 200 metros lineales con una profundidad y ancho de dos metros. El proyecto interviene un área de 6,000 metros cuadrados destinada al ordenamiento vehicular.

Además de la zanja, se instalarán sistemas de iluminación, señalización y guardavías para garantizar la operatividad de la zona.

Chile inicia excavación en frontera con Perú

Cabe recordar que el gobierno de Chile inició el 16 de marzo el cavado de zanjas de tres metros de profundidad en su territorio. Según las autoridades chilenas, estas barreras físicas tienen como fin impedir el tránsito irregular de personas y combatir delitos transnacionales.

El plan chileno incluye también el uso de drones, cámaras térmicas y sistemas biométricos.

El Gobierno Regional de Tacna señaló que los trabajos cuentan con la aprobación de la Cancillería y la coordinación de Aduanas y Migraciones.

El proyecto de la plataforma logística se planteó originalmente en 2024 para evitar cuellos de botella en el control fronterizo. La construcción permitirá que los vehículos pesados realicen un control previo sin obstaculizar a los buses de pasajeros.

Por el momento, la Policía Nacional del Perú mantiene el resguardo de la seguridad en la zona limítrofe. El gobierno peruano ha dispuesto el refuerzo de la vigilancia en la región Tacna ante las medidas adoptadas por el país vecino. Ambas naciones operan un Comité Binacional de Cooperación Migratoria para coordinar acciones en el eje fronterizo Tacna-Arica.

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