La familia de una escolar menor de 16 años denuncia su desaparición, luego que cámaras de seguridad captaron cuando fue interceptada y golpeada varias veces por un presunto acosador cuando transitaba en una calle del distrito Gregorio Albarracín, en Tacna.
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