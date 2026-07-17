Menor desaparece en Tacna. Foto: América Noticias
Menor desaparece en Tacna. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La familia de una escolar menor de 16 años denuncia su desaparición, luego que cámaras de seguridad captaron cuando fue interceptada y golpeada varias veces por un presunto acosador cuando transitaba en una calle del distrito Gregorio Albarracín, en Tacna.

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