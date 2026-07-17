La familia de una escolar menor de 16 años denuncia su desaparición, luego que cámaras de seguridad captaron cuando fue interceptada y golpeada varias veces por un presunto acosador cuando transitaba en una calle del distrito Gregorio Albarracín, en Tacna.

En las imágenes se ve que luego de atacarla, intentó levantar por la fuerza a la escolar de 16 años en reiteradas oportunidades mientras ella lloraba en la vereda. Finalmente, logró retirar a la estudiante del lugar y partir con rumbo desconocido.

América Noticias indicó que los familiares de la víctima perdieron contacto con la estudiante de secundaria inmediatamente después de que se perpetrara el ataque en la vía pública.

Policía Nacional no aceptó denuncia

La madre de la menor manifestó que los agentes de la comisaría de la zona no admitieron su solicitud de ampliar la denuncia por el delito de maltrato físico. Ahora ella recorre las calles de Tacna para dar con el paradero de su hija.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

Si eres víctima de un robo o un delito, no dudes en llamar a la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú operativa las 24 horas del día. Solo debes marcar el 105. Además, ofrece atención a través de WhatsApp en los números 964 605 570 y 942 479 506. De igual forma, se puede acudir a la comisaría más cercana para presentar la denuncia respectiva.