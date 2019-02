Tacna: hasta el momento no hay víctimas mortales tras huaico en Ilabaya | VIDEO

La ocurrencia de un huaico en el distrito de Ilabaya, en la provincia de Jorge Basadre, región Tacna, ha provocado pérdidas materiales y daños en la agricultura.

El gerente de la Municipalidad de Ilabaya, el ingeniero Mario Alvarado, señaló que hasta el momento no se registran pérdidas humanas, debido a que los pobladores lograron refugiarse a tiempo en la parte alta de la zona.

“Es un tema triste, pero felizmente se pudo evacuar de manera rápida y no se reporta hasta la fecha pérdida de vidas”, señaló el ingeniero Mario Alvarado.

Asimismo, solicitó apoyo al Gobierno, ya que por la ocurrencia del huaico en estos momentos no cuentan con agua, luz eléctrica y elementos básicos para la sobrevivencia.

“Nos hemos comunicado con el gobierno regional, con Indeci para que lleguen a la zona y puedan brindar apoyo a los damnificados. Los servicios básicos han colapsado, no tenemos energía eléctrica, no tenemos agua, no podemos comunicarnos porque se han caído algunas líneas, ha caído el internet”, indicó el gerente municipal.

También sostuvo que a partir de mañana van a reabrir algunas vías para que pueda llegar la ayuda a los damnificados.

El gerente de la Municipalidad de Ilabaya indicó que este huaico se originó tras la confluencia de diferentes ríos como el Camilaca, el río Carumbraya, entre otras quebradas que llegaron al río Ilabaya.

(Video: Canal N)

