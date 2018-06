Tacna: multan a 18 empresas de transporte por no respetar pasaje universitario

La Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Tacna (ORI Tacna) sancionó, en primera instancia, a 18 empresas de transporte urbano por infringir el Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no respetar el pasaje universitario.

Según las investigaciones, las empresas de transporte urbano no informaron a los usuarios sobre el horario establecido para el cobro del pasaje universitario. Asimismo, no respetaron el monto del mismo, pues excedió el 50% del pasaje adulto.

Vale precisar que según la Ley N° 26271, el medio pasaje es aplicable en el horario de 5:00 a.m. a 12 a.m., en días laborables, previa presentación del carné universitario. La norma también precisa que el precio del pasaje universitario, en el ámbito urbano o interurbano, no debe exceder el 50% del precio del pasaje adulto.

Por tal motivo, la citada Comisión impuso una multa total de 12.68 UIT, equivalente a S/52.622. Las empresas de transporte urbano de Tacna sancionadas son: Chambilla Emai Tours S.A.C, Yapurasi S.R.L., Cáceres E.I.R.L., Radio Taxi Royal Express, Radio Taxi S.A., Señor de los Milagros S.A.C., Frontesur S.C.R.L., Tacna Unida S.A, 29 de Junio S.C.R.L., Virgencita de Lourdes SCRL., Jacosa S.A., de Sur a Norte SRL., Aguilar EIRL., Representaciones Torval EIRL., Transportes Castro EIRL., Los Halcones, Marsa SCRLTDA y Representaciones Tacna VIP S.A.

Ocho de las 18 empresas de transporte sancionadas apelaron las resoluciones finales emitidas por la Comisión, las cuales han sido elevadas a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi para su revisión en segunda y última instancia administrativa.

- Otras empresas sancionadas -

Dos empresas de transportes terrestre nacional que operan en la ciudad de Moquegua también fueron sancionadas, debido a que no cumplieron con el horario de salida del bus. Ellas fueron multadas con 1.27 UIT, equivalente a S/ 5.270,50.

Las empresas sancionadas son Moquegua Turismo SRLDTA y Expreso Turismo San Martín EIRLTDA. La Comisión de Tacna tramitó las denuncias contra ambas empresas debido a que la Oficina Regional del Indecopi en Moquegua no cuenta con facultades para hacerlo.

Estas sanciones son el resultado de las acciones de prevención y fiscalización realizadas durante el 2017 por especialistas de la ORI Tacna. Se fiscalizaron en total 94 empresas de transporte público urbano de la región, entre micros, buses y taxis. Esta labor también se realizó en Moquegua, donde fueron supervisadas 19 empresas.

