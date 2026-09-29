Un sismo de magnitud 3.4 se registró en la localidad de Tarata, en Tacna. (Foto: IGP)
Un sismo de magnitud 3.4 se registró en la localidad de Tarata, en Tacna. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.4 remeció la región Tacna a las 8:52 p.m. de hoy, martes 29 de septiembre. El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) ubicó el epicentro del evento a 22 kilómetros al este de Tarata, en la provincia del mismo nombre.

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