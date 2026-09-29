Un sismo de magnitud 3.4 remeció la región Tacna a las 8:52 p.m. de hoy, martes 29 de septiembre. El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) ubicó el epicentro del evento a 22 kilómetros al este de Tarata, en la provincia del mismo nombre.

El reporte oficial de esta institución precisó que el temblor alcanzó una profundidad de 11 kilómetros. Los instrumentos científicos fijaron las coordenadas geográficas exactas en -17.52° de latitud y -69.83° de longitud.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0699

Fecha y Hora Local: 29/09/2026,20:52:21

Magnitud: 3.4

Profundidad: 11 km

Latitud: -17.52

Longitud: -69.83

Intensidad: II Tarata

Referencia: 22 km al E de Tarata, Tarata - Tacnahttps://t.co/ry4M4a3XEz — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 30, 2026

El movimiento telúrico logró una intensidad máxima de nivel II en Tarata. La escala de Mercalli modificada evalúa este indicador a partir de los efectos percibidos por la población y las viviendas.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.