Segundo día de paro en Tacna y Ucayali por alza de combustible que afecta a transportistas. (Panamericana)
Segundo día de paro en Tacna y Ucayali por alza de combustible que afecta a transportistas. (Panamericana)
Por Redacción EC

Los gremios de transporte de Tacna y Ucayali iniciaron medidas de fuerza para protestar contra el alza sostenida del costo del petróleo y las gasolinas, afectando gravemente el tránsito y el desarrollo de actividades cotidianas.

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