Un sismo de magnitud 4.7 se registró este domingo 30 de agosto a las 11:04 a. m. en la región Tacna, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Tacna.

Según el reporte difundido por el IGP, el epicentro del sismo se ubicó a 50 kilómetros al suroeste de Tacna, en el departamento del mismo nombre.

La profundidad del movimiento, de 108 kilómetros, hizo que el evento sísmico fuera percibido con la intensidad mencionada líneas arriba.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0610

Fecha y Hora Local: 30/08/2026 11:04:09

Magnitud: 4.7

Profundidad: 108km

Latitud: -18.39

Longitud: -69.99

Intensidad: II-III Tacna

Referencia: 50 km al SE de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/Kq9JF8cohT — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 30, 2026

Sismo también fue percibido en Chile

El movimiento telúrico también fue registrado por la Universidad de Chile y habría sido percibido en algunas regiones del norte del vecino país.

Entre las zonas mencionadas se encuentran Arica y Parinacota y Tarapacá, territorios próximos a la frontera con Perú.

Hasta el momento, la información proporcionada no reporta daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del sismo.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

Mochila de emergencia: cómo guardar las conservas de pescado para evitar que se dañen. Foto: PRODUCE

¿Y para las mascotas?

Ante una emergencia, las mascotas también necesitan contar con un equipo básico que les permita afrontar la situación con seguridad. La mochila debe contener agua, alimento balanceado, un plato portátil, correa, arnés y una manta ligera para cubrir sus necesidades inmediatas.

A estos elementos se suman bolsas higiénicas y toallitas húmedas para mantener la limpieza durante la evacuación. También es importante incluir una copia de la cartilla de vacunación, los datos del veterinario y los medicamentos que el animal requiera.

VIDEO RECOMENDADO