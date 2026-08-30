Sismo en Tacna: movimiento de magnitud 4.7 tuvo una profundidad de 108 kilómetros. Foto: IGP
Sismo en Tacna: movimiento de magnitud 4.7 tuvo una profundidad de 108 kilómetros. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.7 se registró este domingo 30 de agosto a las 11:04 a. m. en la región Tacna, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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