Un sismo de magnitud 4.1 con epicentro en el norte de Chile sacudió la región de Tacna durante la mañana del 8 de agosto, según un reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en medio días de constante actividad sísmica a lo largo del territorio nacional.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0536

Fecha y Hora Local: 08/08/2026,10:15:27

Magnitud: 4.1

Profundidad: 134 km

Latitud: -18.97

Longitud: -69.35

Intensidad: II-III Tacna

Referencia: 143 km al SE de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/AnNqtonFIB — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 8, 2026

El informe del Instituto señala que el temblor tuvo lugar exactamente a las 10:15, a 143 kilómetros al sureste de la ciudad de Tacna.

El reporte añade que el movimiento fue a 134 kilómetros de profundidad, latitud -18.97 y longitud -69.35, categorizado de intensidad II-III Tacna.

Días de actividad sísmica en el Perú

El más reciente sismo cerca de Tacna sucede luego de un nuevo temblor de magnitud 5.0 en Junín el pasado jueves 6 de agosto, que dejó al menos 12 heridos. Tras ello, una réplica de magnitud 4.4 volvió a sacudir la ciudad al este de Lima al día siguiente.

Estos movimientos recuerdan el ocurrido casi un mes atrás, el pasado 18 de julio, también en Junín y de magnitud 5.1, que cobró la vida de cinco personas, dejó decenas de heridos y más de 300 damnificados.

Teléfonos de emergencia en el Perú

• Línea de emergencia: 105 (Es la línea única de emergencias nacional, que permite que en un sólo número los peruanos puedan acceder a todos los servicios de emergencia y seguridad).

• Policía Nacional: 105

• Bomberos: 116

• Policía de Carreteras: 110

• Defensa Civil: 115

• Infosalud: 113

• Cruz Roja: 01 266 0481

• Servicio de Ambulancia SAMU: 106

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia para mascotas?

Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:

Agua y alimento : Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.

: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir. Correa o canasto : Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.

: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda. Manta : En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.

: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua. Medicamentos : Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.

: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares. Plato para la comida : Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.

: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua. Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.

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