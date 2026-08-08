Un temblor de magnitud 4.1 sacudió el sureste de Tacna, el 8 de agosto de 2026. (Captura del IGP)
Un temblor de magnitud 4.1 sacudió el sureste de Tacna, el 8 de agosto de 2026. (Captura del IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.1 con epicentro en el norte de Chile sacudió la región de Tacna durante la mañana del 8 de agosto, según un reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en medio días de constante actividad sísmica a lo largo del territorio nacional.

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