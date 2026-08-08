Un sismo de magnitud 4.1 con epicentro en el norte de Chile sacudió la región de Tacna durante la mañana del 8 de agosto, según un reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en medio días de constante actividad sísmica a lo largo del territorio nacional.
El informe del Instituto señala que el temblor tuvo lugar exactamente a las 10:15, a 143 kilómetros al sureste de la ciudad de Tacna.
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El reporte añade que el movimiento fue a 134 kilómetros de profundidad, latitud -18.97 y longitud -69.35, categorizado de intensidad II-III Tacna.
El más reciente sismo cerca de Tacna sucede luego de un nuevo temblor de magnitud 5.0 en Junín el pasado jueves 6 de agosto, que dejó al menos 12 heridos. Tras ello, una réplica de magnitud 4.4 volvió a sacudir la ciudad al este de Lima al día siguiente.
Estos movimientos recuerdan el ocurrido casi un mes atrás, el pasado 18 de julio, también en Junín y de magnitud 5.1, que cobró la vida de cinco personas, dejó decenas de heridos y más de 300 damnificados.
• Línea de emergencia: 105 (Es la línea única de emergencias nacional, que permite que en un sólo número los peruanos puedan acceder a todos los servicios de emergencia y seguridad).
• Policía Nacional: 105
• Bomberos: 116
• Policía de Carreteras: 110
• Defensa Civil: 115
• Infosalud: 113
• Cruz Roja: 01 266 0481
• Servicio de Ambulancia SAMU: 106
Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.
Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:
- Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.
- Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.
- Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.
- Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.
- Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.
- Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.
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