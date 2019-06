Venezolanos bloquearon carretera que conecta Tacna y Arica | VIDEO

Esta mañana, ciudadanos venezolanos bloquearon la carretera que conecta Tacna y Arica (Chile), luego que el Gobierno chileno exigiera desde hoy una visa de turista para todos los migrantes que deseen ingresar a su país.

Los venezolanos que ingresaron hasta el viernes como turistas a Chile no necesitaban de este documento. Este era uno de los factores que permitió la masiva llegada de los migrantes al país sureño en los últimos años.

En señal de protesta, varios venezolanos obstruyeron la vía, cerca al control migratorio de Chacalluta, en Arica (Chile) e impidieron el pase de los vehículos, ocasionando gran caos durante esta mañana; sin embargo, fue rehabilitada a las pocas horas.

“Nos dicen que están en nuestra situación, que entienden lo que nos pasan, pero nos niegan la entrada a su país (Chile), entonces que digan de una vez que no están con Venezuela”, señaló uno de los protestantes.

Asimismo, varios venezolanos llegaron a la sede del consulado chileno en Tacna para tramitar la visa de turista; sin embargo, este proceso tardaría varios días.

“No me dejan pasar, tengo tres días acá, no tengo dinero. Estoy pasando necesidades, yo necesito estar allá (Chile), yo voy a ir a trabajar, no a delinquir”, señaló una de las venezolanas a TVPerú.



-Visa de turista-

Un decreto del Ministerio del Interior publicado este sábado en el Diario Oficial de Chile establece "como requisito para el ingreso al país con fines de recreo, deportivos, religiosos u otros similares, la obtención de Visto Consular de Turismo Simple derecho a ingreso y permanencia en Chile en tal calidad".

La visa de turista, por un máximo de 90 días, también podrá ser solicitada en representaciones diplomáticas en cualquier país del mundo, confirmó el sábado a Reuters un funcionario del Ministerio del Interior.