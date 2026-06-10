Este impasse data desde 2021 y hasta el momento han aparecido alrededor de 7 iniciativas legislativas que tienen como principal objetivo la creación de un colegio para fisioterapeutas que, de acuerdo a lo informado en medios locales, tiene entre sus finalidades la de fortalecer dicha profesión médica, reconocimiento de la Fisioterapia como una profesión independiente en la enseñanza universitaria y brindar una mejor atención a los pacientes con discapacidad o que necesiten rehabilitación.

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La posición del Colegio de Tecnólogos Médicos

Ante esta problemática, el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú ha mostrado su preocupación, ya que la propuesta de creación de un colegio para el área de Terapia Física y Rehabilitación no cuenta con una evaluación técnica de las consecuencias que podría acarrear. La entidad asegura que esto repercutirá en el debilitamiento de los “mecanismos de fiscalización, así como generar incertidumbre en el ejercicio profesional y afectar la continuidad de servicios esenciales de salud”.

En ese sentido, el diario El Comercio conversó con Weymar Sánchez García, decano del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP), quien explicó la posición de su gremio ante esta problemática:

“Hemos analizado que no solo afectaría a la institución, sino a todos los peruanos, que sería un problema de salud pública. En la actualidad, somos más de 9 mil tecnólogos a nivel nacional que tienen su marco legal, que trabajan en el Ministerio de Salud, en Essalud y no todos quieren irse. Ello implicaría que se genere una incertidumbre jurídica de quiénes serán los que atiendan a los pacientes, los que tienen el título correcto, la habilidad correcta. Ello puede tener incidencia en 45 millones de atenciones anuales, aproximadamente, no teniendo certidumbre de quién los va a atender. Es preocupante. Va más allá de un tema gremial que puede afectar a la comunidad”, explicó el profesional.

¿Es viable un colegio para fisioterapeutas en Perú?

Asimismo, Sánchez García se refirió a los objetivos detrás de la creación de un colegio para fisioterapeutas: “En el Perú, no existe ninguna universidad que forme fisioterapeutas, todas en el país forman tecnología médica, terapia física y rehabilitación, nadie tiene el título de fisioterapeuta”, acotó.

A la vez, agregó que para crear un colegio profesional es necesario que exista una profesión, que los egresados formen un colegio: “En el Perú, de 2010 en adelante, igual que la carrera médica que salen titulados como médicos cirujanos y luego estudian la especialidad, en nuestra profesión existen universidades donde brindan estos estudios de especialización de posgrado. En la actualidad, hay alrededor de 17 programas de especialidad para los tecnólogos en terapia física y rehabilitación”.

Pero, no solo eso, pues el decano del CTMP aseguró que los tecnólogos con especialización reciben diversos beneficios en la actualidad: “En nuestro colegio profesional tenemos unos 600 especialistas con posgrado que en el Seguro Social reciben una bonificación extra por esta especialidad. Es falso que no se pueda fortalecer”.

También negó que con la creación de un colegio para fisioterapeutas pueda tener incidencia directa en la mejora de la atención de los pacientes con discapacidad y/o que requieran rehabilitación: “Los colegios profesionales son entes consultores o de soporte para el Minsa en cuanto a políticas de salud pública. Un colegio profesional que nace de la noche a la mañana no tiene injerencia en las decisiones técnicas que tome el Estado, lo que sí puede hacer es proponer, plantear mejoras. Tienes que sentarte a conversar con los técnicos del Estado, con el Colegio Médico, con el Ministerio de Educación. No es que porque creas un colegio vas a cambiar la calidad de atención”.

Diálogo con el Congreso

Al ahondar en las motivaciones sobre los 7 proyectos de ley que se han presentado desde 2021 para la creación de un colegio de fisioterapeutas desde 2021, uno de ellos de inspiración de Waldemar Cerrón, congresista de la bancada de Perú Libre, el decano del CTMP expresó:

“Con el congresista Cerrón tuvimos una reunión la semana pasada. Le explicamos la problemática y la afectación que tendría en la población. En dicha reunión en Huancayo, el parlamentario tuvo a primera mano la información de cómo afectaría a la salud pública. Se comprometió a crear una mesa técnica de trabajo para evaluar los alcances, impactos y consecuencias de estas iniciativas legislativas para escuchar a todas las partes y tomar una decisión. De hecho, se comprometió a hacer esta mesa de trabajo antes que llegue al Pleno del Congreso”.

Sánchez García aseguró que las personas detrás de la presentación de estos proyectos a parlamentarios como Cerrón y otros corresponde a un grupo pequeño con los cuales, hasta el momento, no han tenido comunicación: “No cerramos las puertas para conversar, encontrar puntos de consenso, esto es un tema que afecta a la población. Se trata de una ley que no ha sido bien analizada”.

Sin embargo, teniendo en cuenta el poco tiempo que queda para que el actual Congreso termine sus funciones y de paso a la Cámara de Diputados por el periodo 2026-2031, el decano del CTMP expuso la línea de acción que tendría su gremio en caso el impasse no se resuelva antes del cambio de mando.

“La estrategia es sentarnos a conversar, que se analice mejor. Enviamos un documento al Minsa, a Servir, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación, el Colegio Médico y otros colegios médicos profesionales, advirtiendo el impacto que esto tendría en la salud pública, pues sin una mesa técnica tendríamos muchos problemas en la atención en rehabilitación para miles de peruanos”.

“Queremos poner en alerta a la población que esta ley debería ser analizada y no llegar al Pleno del Congreso y si lo hace, no debería ser aprobada, pues será un problema para la salud pública, porque si para un paciente neurológico u oncológico, para quienes las colas de espera son muy largas, esto se alargaría aún más. Eso nos preocupa como institución, con la salud pública no se juega”, enfatizó.

Lo que dicen los fisioterapeutas

Por su parte, el diario El Comercio también pudo conversar con la licenciada Susan Carbajal Pumacayo, vocera del proyecto de ley para la creación Colegio de Fisioterapeutas del Perú, quien tiene un punto de vista diametralmente distinto al expuesto por el decano del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP).

Carbajal destaca que Tecnología Médica aglomera a 6 carreras “cada una diferente”, destacando que fisioterapia es la única de estas que se encuentra con el paciente todos los días. Sin embargo, asegura que el hecho de que su profesión no sea independiente los tiene en desventaja con el resto de colegas de la región.

“Estamos con procesos muy antiguos, los estándares internacionales han variado, nuestros colegas de otros países tienen mejores procesos que nosotros, pero el Minsa aún no reconoce estos nuevos procedimientos”, además de destacar que la fisioterapia cuenta con muchas especialidades a nivel mundial, pero que no están reconocidas en el Perú: “Es por eso que no nos podemos comprender si el decano es de laboratorio o de radiología, porque son funciones diferentes, algunos no tienen contacto con los pacientes, o el estado psicológico de este, nosotros llevamos cursos de psicología en los años de estudio”.

La lucha en el Congreso por el colegio de fisioterapeutas

Asimismo, Carbajal recordó que en su momento Nutrición también fue parte de la carrera de Tecnología Médica desde 1968 hasta 1986 cuando se creó el Colegio de Nutricionistas del Perú, un ejemplo que quieren seguir con el Colegio de Fisioterapeutas: “Yo no puedo decirle colega a alguien que no sabe mi día a día porque somos carreras completamente distintas. Por ello, hemos hablado con el Congreso para explicar cómo se puede beneficiar la población con esto. Estamos en este proceso desde 2014, pero el que se opuso a esta gestión fue el propio Colegio de Tecnólogos”.

La licenciada deslizó que el motivo de esta negativa de parte del CTMP es que cuentan con 9.000 mil fisioterapeutas, revelando que dicha población sería casi la mitad del total de agremiados a este colegio médico. Del mismo modo, explicó que sí hubo universidades que enseñaron la carrera de fisioterapia.

“La UPN y la UPC han sacado licenciados con el título de terapeutas físicos y no como tecnólogos. Lamentablemente, el Colegio de Tecnólogos ha ido a estas universidades a decirles que no colegiarán a esos profesionales porque el colegio es Tecnología Médica. Por ello, la Sunedu tuvo que replantearlo, pero sí han salido colegas con dicho título”.

En cuanto a sus conversaciones con el Congreso, la fisioterapeuta confirmó la existencia de diversos proyectos de ley para promover la creación del Colegio de Fisioterapeutas, pero fue el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) quien creo el dictamen: “Fue aprobado por la comisión de educación, que se encarga de la creación de colegios profesionales. La comisión de salud aseguró que tenemos derecho a crear nuestro propio colegio. Hace poco se aprobó la inhibición del proyecto, es decir, que la comisión de salud estudió el tema y recomendó que pase al Pleno, la cual fue aprobada en una segunda votación para que se debata pronto”, sentenció

¿Existe solución a la vista?

Sin embargo, hay un atisbo de luz para resolver este problema, la misma que vino desde el Congreso de la República en 2024: “Tenemos la Ley 32004, en el artículo 7, numeral 6, donde el Congreso nos brinda la oportunidad de reorganizarnos, fortalecer la institución y el sistema de salud de acuerdo a nuestras competencias”.

De acuerdo a Weymar García Sánchez, esta es la solución dada por el Poder Legislativo, la misma que espera sea escuchada por sus colegas: “para cada una de sus especialidades dentro de su colegio profesional tienen la oportunidad de crear su director de capítulo, una dirección de capítulo en terapia física y rehabilitación que permitiría, como solicitan mis colegas, mayor representatividad, presupuesto propio, logística y todas las condiciones para buscar una mejora en el sistema de salud”.

“La salud pública necesita responsabilidad, legalidad y profesionales debidamente habilitados. Antes de legislar, se debe garantizar que ningún paciente quede en riesgo y que ningún servicio esencial se vea afectado por un vacío normativo”, sentenció.

Este diario intentó contactar al congresita Waldemar Cerrón, pero hasta el cierre de esta nota no logró convesar con él.