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Hasta el momento han aparecido alrededor de 7 iniciativas legislativas que tienen como principal objetivo la creación de un colegio para fisioterapeutas. (GEC)
Hasta el momento han aparecido alrededor de 7 iniciativas legislativas que tienen como principal objetivo la creación de un colegio para fisioterapeutas. (GEC)
Por Joel Dávila Quiñonez

El Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP) atraviesa una crisis interna debido a un grupo de fisioterapeutas vienen impulsando la formación de un Colegio de Licenciados en Terapia Física, el cual cuenta con algunas iniciativas parlamentarias, a pesar que las cabezas de este gremio aseguran que ello podría ser perjudicial, principalmente, para la atención de miles de peruanos que requieren servicios de terapia y rehabilitación a diario.

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