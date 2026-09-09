Con la presencia de los conductores del evento, se presentó de manera oficial la Teletón 2026 que entra en su recta final con una meta de S/ 9,168,510, destinada a continuar haciendo posibles procesos de rehabilitación para niñas y niños con discapacidad física o motora, o con autismo.

A la cita asistieron figuras como Ismael La Rosa, Adolfo Aguilar, Cristian Rivero, Mónica Zevallos y María Jesús Rodríguez (’La Miski’), quienes acompañados de Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú, lideraron la conferencia de prensa que contó con gran cantidad de medios de comunicación.

“Estamos llegando al momento decisivo. Cada sol que se dona ayuda a que una niña o un niño pueda continuar su proceso de rehabilitación. Para alcanzar la meta necesitamos que todo el Perú se sume”, señaló León.

Cabe precisar que la transmisión de la Teletón 2026 comenzará este viernes 11 de septiembre a las 10 p. m. por América TV y TV Perú, y continuará durante el sábado 12, convocando nuevamente al país alrededor de una causa común.

Los recursos recaudados gracias al aporte de los peruanos permiten financiar procesos de rehabilitación 100% subsidiados, de manera que las familias beneficiarias no asuman el costo de estas atenciones.

Para 2026, Fundación Teletón Perú proyecta superar las 180,000 atenciones y beneficiar a más de 1,000 niñas y niños en Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura e Iquitos.

¿Cuándo será la Teletón 2026?

La Teletón 2026 se realizará el viernes 11 y sábado 12 de setiembre, con transmisión a través de América Multimedia, TV Perú y plataformas digitales.

¿Cuál es la meta de la Teletón 2026?

Este año, la meta nacional es alcanzar S/ 9,168,510, un sol más que lo alcanzado el año anterior, para continuar financiando procesos de rehabilitación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.

En esta recta final, Fundación Teletón Perú hizo un llamado al empresariado a sumarse y movilizar también a sus colaboradores, clientes y comunidades.

¿Cómo donar en la Teletón 2026?

Las donaciones pueden realizarse a través de Yape al 989 361 677, en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, y mediante los demás canales oficiales disponibles en teleton.pe. Con este Campanazo, la Bolsa de Valores de Lima y Fundación Teletón Perú renovaron el llamado a empresas, instituciones y ciudadanos a sumarse a la jornada nacional del 11 y 12 de septiembre.

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