La meta permitirá seguir financiando procesos de rehabilitación 100% subsidiados para niñas y niños con discapacidad física o motora, o con autismo. (Foto: Mario Zapata - Grupo El Comercio)
La meta permitirá seguir financiando procesos de rehabilitación 100% subsidiados para niñas y niños con discapacidad física o motora, o con autismo. (Foto: Mario Zapata - Grupo El Comercio)
Por Redacción EC

Con la presencia de los conductores del evento, se presentó de manera oficial la Teletón 2026 que entra en su recta final con una meta de S/ 9,168,510, destinada a continuar haciendo posibles procesos de rehabilitación para niñas y niños con discapacidad física o motora, o con autismo.