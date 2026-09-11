La espera terminó y el Perú se debe poner de pie para ser parte del evento solidario más grande del país, la Teletón 2026. Si bien en 2025 fue un éxito, se ha trabajo muy fuerte a nivel nacional para esta edición sea aún mejor. En esta nota te compartimos toda la información como la hora de inicio, medios de donación y más detalles de la jornada.

En esta oportunidad, la Fundación Teletón convocó a figuras de diferentes ámbitos, pero con el mismo corazón solidario, entre los que destacan Ismael La Rosa, Adolfo Aguilar, Cristian Rivero, Mónica Zevallos y María Jesús Rodríguez (’La Miski’), y Virna Flores, quienes serán los conductores principales.

“Llegamos a esta etapa final con resultados concretos que mostrarle al país. Después de más de 40 años, seguimos creciendo y haciendo posible que más niñas y niños accedan a procesos de rehabilitación subsidiados al 100% por la Teletón”, apuntó Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú.

Así fue la presentación oficial de la Teletón 2026. (Foto: Mario Zapata - Grupo El Comercio)

¿Cuándo será la Teletón 2026?

La Teletón 2026 se realizará el viernes 11 desde las 10:00 p.m., y se extenderá durante todo el sábado 12 de setiembre, con transmisión a través de América Multimedia, TV Perú y plataformas digitales.

¿Cuál es la meta de la Teletón 2026?

Este año, la meta nacional es alcanzar S/ 9,168,510, un sol más que lo alcanzado el año anterior, para continuar financiando procesos de rehabilitación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.

En esta recta final, Fundación Teletón Perú hizo un llamado al empresariado a sumarse y movilizar también a sus colaboradores, clientes y comunidades.

¿Cómo donar en la Teletón 2026?

Las donaciones pueden realizarse a través de Yape al 989 361 677, en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, y mediante los demás canales oficiales disponibles en teleton.pe. Con este Campanazo, la Bolsa de Valores de Lima y Fundación Teletón Perú renovaron el llamado a empresas, instituciones y ciudadanos a sumarse a la jornada nacional del 11 y 12 de septiembre.

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