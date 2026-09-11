Con la meta de alcanzar los S/ 9,168,510 y superar lo hecho en 2025. Aquí todos los detalles del evento en favor de rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad física y motora. (Foto: Mario Zapata - Grupo El Comercio)
Con la meta de alcanzar los S/ 9,168,510 y superar lo hecho en 2025. Aquí todos los detalles del evento en favor de rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad física y motora. (Foto: Mario Zapata - Grupo El Comercio)
Por Redacción EC

La espera terminó y el Perú se debe poner de pie para ser parte del evento solidario más grande del país, la Teletón 2026. Si bien en 2025 fue un éxito, se ha trabajo muy fuerte a nivel nacional para esta edición sea aún mejor. En esta nota te compartimos toda la información como la hora de inicio, medios de donación y más detalles de la jornada.

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