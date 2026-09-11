La espera terminó y el Perú se debe poner de pie para ser parte del evento solidario más grande del país, laTeletón 2026. Si bien en 2025 fue un éxito, se ha trabajo muy fuerte a nivel nacional para esta edición sea aún mejor. En esta nota te compartimos toda la información como la hora de inicio, medios de donación y más detalles de la jornada.
La espera terminó y el Perú se debe poner de pie para ser parte del evento solidario más grande del país, laTeletón 2026. Si bien en 2025 fue un éxito, se ha trabajo muy fuerte a nivel nacional para esta edición sea aún mejor. En esta nota te compartimos toda la información como la hora de inicio, medios de donación y más detalles de la jornada.
En esta oportunidad, la Fundación Teletón convocó a figuras de diferentes ámbitos, pero con el mismo corazón solidario, entre los que destacan Ismael La Rosa, Adolfo Aguilar, Cristian Rivero, Mónica Zevallos y María Jesús Rodríguez (’La Miski’), y Virna Flores, quienes serán los conductores principales.
“Llegamos a esta etapa final con resultados concretos que mostrarle al país. Después de más de 40 años, seguimos creciendo y haciendo posible que más niñas y niños accedan a procesos de rehabilitación subsidiados al 100% por la Teletón”, apuntó Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú.
¿Cuándo será la Teletón 2026?
La Teletón 2026 se realizará el viernes 11 desde las 10:00 p.m., y se extenderá durante todo el sábado 12 de setiembre, con transmisión a través de América Multimedia, TV Perú y plataformas digitales.
¿Cuál es la meta de la Teletón 2026?
Este año, la meta nacional es alcanzar S/ 9,168,510, un sol más que lo alcanzado el año anterior, para continuar financiando procesos de rehabilitación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.
En esta recta final, Fundación Teletón Perú hizo un llamado al empresariado a sumarse y movilizar también a sus colaboradores, clientes y comunidades.
¿Cómo donar en la Teletón 2026?
Las donaciones pueden realizarse a través de Yape al 989 361 677, en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, y mediante los demás canales oficiales disponibles en teleton.pe. Con este Campanazo, la Bolsa de Valores de Lima y Fundación Teletón Perú renovaron el llamado a empresas, instituciones y ciudadanos a sumarse a la jornada nacional del 11 y 12 de septiembre.
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