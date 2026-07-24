Para este año, la Fundación Teletón Perú espera lograr una recaudación de S/ 9,168,510, un sol más que el año anterior. (Foto: Teletón)
Para este año, la Fundación Teletón Perú espera lograr una recaudación de S/ 9,168,510, un sol más que el año anterior. (Foto: Teletón)
Por Redacción EC

En el marco de las Fiestas Patrias, la Policía Nacional del Perú (PNP) rindió un homenaje especial a los niños y niñas de la Fundación Teletón Perú con un desfile institucional que convirtió a los menores en los protagonistas de la jornada. La actividad, realizada como parte de la campaña “Teletón, la hacemos todos”, reafirmó el compromiso que une a ambas instituciones desde hace más de cuatro décadas en favor de la rehabilitación de menores con discapacidad.

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