En el marco de las Fiestas Patrias, la Policía Nacional del Perú (PNP) rindió un homenaje especial a los niños y niñas de la Fundación Teletón Perú con un desfile institucional que convirtió a los menores en los protagonistas de la jornada. La actividad, realizada como parte de la campaña “Teletón, la hacemos todos”, reafirmó el compromiso que une a ambas instituciones desde hace más de cuatro décadas en favor de la rehabilitación de menores con discapacidad.

El evento reunió a los niños y niñas beneficiarios de la Fundación Teletón Perú junto a sus familias, quienes disfrutaron de un espectáculo protagonizado por bandas de música, unidades especializadas, caballería, vehículos y delegaciones policiales. El desfile estuvo dedicado exclusivamente a ellos, en un gesto de reconocimiento y solidaridad por parte de la institución policial.

Durante la ceremonia, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola Delgado, y el CEO de la Fundación Teletón Perú, Sergio León, dirigieron un mensaje al país destacando la importancia del trabajo conjunto entre instituciones, empresas y ciudadanos para impulsar esta causa nacional.

La actividad reunió a los niños y niñas de la Fundación Teletón Perú y a sus familias, quienes disfrutaron de una tarde llena de emoción. (Foto: Teletón)

Como parte del acto protocolar, Sergio León entregó al general Arriola la Medalla Héroes Solidarios del Perú, una distinción que reconoce el respaldo permanente de la Policía Nacional a la Teletón durante más de 40 años. “La Teletón demuestra el país que podemos construir cuando ciudadanía, empresas e instituciones trabajan unidas. La Policía Nacional del Perú ha sido un aliado incondicional durante más de 40 años y representa ese Perú solidario que nunca deja solos a nuestros niños y niñas. Gracias por demostrar que servir también es tender la mano y construir igualdad de oportunidades”, afirmó el CEO de la Fundación Teletón Perú.

Por su parte, el general Óscar Arriola Delgado renovó el compromiso de la institución con la campaña solidaria e invitó a todos los efectivos policiales, colaboradores y a la ciudadanía a sumarse a la cruzada. Además, recordó que la misión de la PNP también implica contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan.

“La Policía Nacional del Perú protege y sirve a todos los peruanos. Hoy renovamos también nuestro compromiso con los niños y niñas de la Teletón e invitamos a todos nuestros efectivos, colaboradores y a la ciudadanía a sumarse a esta gran cruzada solidaria”, señaló.

Como ocurre cada año, la Policía Nacional movilizará de manera voluntaria a miles de efectivos y colaboradores para apoyar la Teletón 2026, cuya meta de recaudación asciende a S/ 9,168,510, un sol más que la edición anterior. Los fondos permitirán financiar la rehabilitación integral de niños y niñas con discapacidad física, motora y trastorno del espectro autista.

Como cada año, la Policía Nacional del Perú movilizará voluntariamente a miles de sus efectivos y colaboradores para contribuir al cumplimiento de la meta. (Foto: Teletón) / JKOHAGURA

La Fundación Teletón Perú informó que el objetivo es superar las 183 mil atenciones y beneficiar a más de mil niños y niñas. Asimismo, recordó que es una organización autónoma y sin fines de lucro, independiente de las Clínicas San Juan de Dios, aunque financia los procesos de rehabilitación mediante los servicios especializados que estas brindan como su principal aliado estratégico.

Al cierre de la actividad, Sergio León invitó a la ciudadanía a comenzar a donar desde ahora para contribuir al cumplimiento de la meta. Las donaciones pueden realizarse a través de Yape (989 361 677), el botón Donaciones de la app Banca Móvil del BCP y, desde el 1 de agosto, en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, además de otros canales disponibles en teleton.pe. La Teletón 2026 se llevará a cabo el 11 y 12 de septiembre.

¿Cuándo será la Teletón 2026?

La Teletón Perú 2026se llevará a cabo los días viernes 11 y sábado 12 de septiembre con una tradicional transmisión ininterrumpida de 26 horas.

¿Cómo apoyar a la Teletón 2026?

La Fundación Teletón Perú invita a todos los peruanos a comenzar a sumarse desde hoy a esta gran cruzada solidaria.

Las donaciones pueden realizarse a través de:

Yape: 989 361 677

Botón Donaciones de la App BCP.

Desde el 1 de agosto, en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart.

Todos los canales de donación disponibles en www.teleton.pe.

SOBRE EL AUTOR