El director del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) Piura, Ingeniero Cesar Chonate Vergara, informó que un adulto mayor falleció durante el temblor de magnitud 6.1 que remeció la ciudad de Sullana la madrugada de este miércoles 5 de octubre.

En diálogo a RPP Noticias, el funcionario también detalló que se reportaron personas heridas que sufrieron pequeños daños al salir, rápidamente, de su vivienda por el fuerte movimiento telúrico pero que el único fallecido, hasta el momento, es el caso de un hombre de tercera edad producto de un infarto.

“En Paita hay una persona adulta mayor fallecida, pero es por un paro cardíaco. También es por producto del movimiento sísmico, del susto. Ha fallecido el señor Genaro Chunga me indican, no sé su edad, pero es un adulto mayor”, precisó.

“Ocurrió el movimiento y parece que el susto le chocó y se generó este paro cardíaco. Es la información que ha reportado por el momento la jefa de la oficina de Defensa Civil de la municipalidad de Paita”, añadió.

En otro momento, Chonate indicó que su equipo se encuentra recorriendo la ciudad de Miguel Checa, lugar del epicentro. “No hay mayor daño registrado. La gente está tranquila. De todas maneras, se han formado brigadas con la gente de la municipalidad para que recorran sus caseríos, centros poblados menores a ver si hay alguna necesidad de atender a su población”.

Consultado sobre vías bloqueadas por piedras, entre otros, el director del Indeci Piura comentó que todas se encuentras libres y que personal del Ejército limpió algunas que estaban obstruidas tras el movimiento telúrico.

Temblor de 6.1 en Piura: Un adulto mayor falleció de un paro cardíaco por el susto, según Indeci

Réplicas en Piura

De acuerdo al IGP, tras el temblor de 6.1 se han reportado otras cuatro réplicas en la región Piura. Las magnitudes de estos sismos son de: 3.8 (3:49 a.m.), 4 (3:59 a.m.), 3.9 (5:30 a.m.) y 4 (5:43 a.m.).