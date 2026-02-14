Temblor en Perú hoy, sábado 14 de febrero: IGP reportó epicentro y magnitud del último sismo

Último temblor en Perú hoy vía IGP | El Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. Es decir, se encuentra asentado en lo que muchos expertos califican como el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Bajo esta lógica, no sorprende que la región peruana sea propensa a sismos de pequeña, mediana y gran magnitud (unos departamentos más que otros), ya que se ubican en puntos específicos afectados por los movimientos de las placas tectónicas; sin embargo, no somos el único país con este tipo de peligros. Otros países de Sudamérica también presentan estas características, u otro candidato aún más lejano es el vecino asiático al otro lado del Pacífico, Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Revisa los reportes del IGP:

Temblor HOY en Perú vía IGP:

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0079

Fecha y Hora Local: 14/02/2026 09:15:29

Magnitud: 4.2

Profundidad: 44km

Latitud: -11.61

Longitud: -77.75

Intensidad: III Huacho

Referencia: 58 km al S de Huacho, Huaura - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 14, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0078

Fecha y Hora Local: 12/02/2026 16:52:54

Magnitud: 4.8

Profundidad: 149km

Latitud: -2.45

Longitud: -77.70

Referencia: 181 km al NO de Andoas, Datem del Marañón - Loreto — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 12, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0077

Fecha y Hora Local: 11/02/2026 05:46:13

Magnitud: 3.5

Profundidad: 32km

Latitud: -3.43

Longitud: -80.21

Intensidad: II-III Zarumilla

Referencia: 10 km al NE de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 11, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0076

Fecha y Hora Local: 11/02/2026 01:17:15

Magnitud: 3.5

Profundidad: 53km

Latitud: -11.49

Longitud: -77.29

Intensidad: II-III Huaral

Referencia: 9 km al O de Huaral, Huaral - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 11, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0075

Fecha y Hora Local: 11/02/2026 00:03:10

Magnitud: 4.2

Profundidad: 112km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.63

Referencia: 39 km al NE de Coracora, Parinacochas - Ayacucho — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 11, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0074

Fecha y Hora Local: 10/02/2026 19:51:46

Magnitud: 4.6

Profundidad: 35km

Latitud: -12.88

Longitud: -70.13

Intensidad: III San Gabán

Referencia: 69 km al NE de San Gabán, Carabaya - Puno — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 11, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0073

Fecha y Hora Local: 10/02/2026 18:11:46

Magnitud: 4.4

Profundidad: 33km

Latitud: -9.23

Longitud: -79.27

Intensidad: III Chimbote

Referencia: 78 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 10, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0072

Fecha y Hora Local: 09/02/2026 18:10:09

Magnitud: 3.9

Profundidad: 41km

Latitud: -16.99

Longitud: -72.77

Intensidad: II-III Camaná

Referencia: 41 km al S de Camaná, Camaná - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 9, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0071

Fecha y Hora Local: 08/02/2026 23:02:29

Magnitud: 3.6

Profundidad: 10km

Latitud: -12.83

Longitud: -72.73

Intensidad: III Quillabamba

Referencia: 5 km al NO de Quillabamba, La Convención - Cusco — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 9, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0070

Fecha y Hora Local: 08/02/2026 08:10:18

Magnitud: 4.0

Profundidad: 92km

Latitud: -14.93

Longitud: -74.36

Referencia: 37 km al SO de Puquio, Lucanas - Ayacucho — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 8, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0069

Fecha y Hora Local: 07/02/2026 12:28:59

Magnitud: 3.5

Profundidad: 20km

Latitud: -15.65

Longitud: -71.66

Intensidad: III Coporaque

Referencia: 3 km al SO de Coporaque, Caylloma - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 7, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0068

Fecha y Hora Local: 05/02/2026 19:40:41

Magnitud: 4.1

Profundidad: 145km

Latitud: -3.20

Longitud: -75.92

Referencia: 65 km al NE de Andoas, Datem del Marañón - Loreto — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 6, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0062

Fecha y Hora Local: 04/02/2026 19:20:04

Magnitud: 3.7

Profundidad: 16km

Latitud: -9.75

Longitud: -75.67

Intensidad: II-III Codo del Pozuzo

Referencia: 25 km al O de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánuco — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 5, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0061

Fecha y Hora Local: 03/02/2026 12:29:53

Magnitud: 4.0

Profundidad: 130km

Latitud: -8.73

Longitud: -74.97

Referencia: 36 km al SE de Curimaná, Padre Abad - Ucayali — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 3, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0060

Fecha y Hora Local: 02/02/2026 21:08:16

Magnitud: 4.0

Profundidad: 196km

Latitud: -15.49

Longitud: -70.71

Referencia: 26 km al NO de Santa Lucía, Lampa - Puno — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 3, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0059

Fecha y Hora Local: 02/02/2026 20:34:27

Magnitud: 3.7

Profundidad: 44km

Latitud: -9.88

Longitud: -78.78

Intensidad: II-III Casma

Referencia: 69 km al SO de Casma, Casma - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 3, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0058

Fecha y Hora Local: 02/02/2026 08:04:26

Magnitud: 4.0

Profundidad: 139km

Latitud: -15.14

Longitud: -72.00

Referencia: 49 km al NE de Chachas, Castilla - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 2, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0056

Fecha y Hora Local: 30/01/2026 20:09:13

Magnitud: 5.0

Profundidad: 20km

Latitud: -15.78

Longitud: -75.33

Intensidad: III-IV Marcona

Referencia: 50 km al S de Marcona, Nasca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 31, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0055

Fecha y Hora Local: 30/01/2026 19:34:55

Magnitud: 4.1

Profundidad: 18km

Latitud: -15.79

Longitud: -75.27

Referencia: 49 km al S de Marcona, Nasca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 31, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0054

Fecha y Hora Local: 29/01/2026 19:53:20

Magnitud: 3.9

Profundidad: 50km

Latitud: -16.90

Longitud: -71.93

Intensidad: III Mollendo

Referencia: 17 km al NE de Mollendo, Islay - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 30, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0053

Fecha y Hora Local: 29/01/2026 02:51:06

Magnitud: 4.9

Profundidad: 40km

Latitud: -15.73

Longitud: -75.43

Intensidad: IV Marcona

Referencia: 50 km al SO de Marcona, Nasca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 29, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0052

Fecha y Hora Local: 28/01/2026 11:34:39

Magnitud: 3.8

Profundidad: 14km

Latitud: -10.98

Longitud: -74.54

Intensidad: III Satipo

Referencia: 32 km al N de Satipo, Satipo - Junín — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 28, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0051

Fecha y Hora Local: 25/01/2026 15:29:02

Magnitud: 4.8

Profundidad: 136km

Latitud: -8.72

Longitud: -74.79

Intensidad: III Pucallpa

Referencia: 47 km al SO de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 25, 2026

En caso de que se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?

Tu mochila de emergencia en caso de desastres naturales deberá contar con los siguientes artículos: