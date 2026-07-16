Consulta los últimos sismos registrados en el Perú según reportes del IGP. El territorio peruano se ubica en una zona con alta propensión a la actividad sísmica, debido a que está asentado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Siguiendo esta lógica, el país suele temblar de manera continua con variadas magnitudes desde las más imperceptibles hasta sismos de gran escala. Siendo estos los más temidos por la población habitante. Las zonas que suelen reportar más sismos son Ica, Arequipa, Lima y otras regiones que están estratégicamente ubicadas en los puntos de coalición de las placas tectónicas.

Por otro lado, a pesar de que la región peruana tiene un alto factor de riesgo para temblores y terremotos, no es el único país con dicha característica, sino que comparte este factor con otros países vecinos de Sudamérica. Asimismo, con el país nipón ubicado al otro lado del Pacífico, Japón.

Por ello, el Instituto Geofísico del Perú reporta de manera constante cada sismo registrado en el país con el objetivo de informar a la población y hacer un seguimiento a los movimientos telúricos y promover una cultura de prevención junto a INDECI para evitar futuras desgracias para millones de peruanos.

Aquí te compartimos los últimos reportes de sismo del IGP:

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0451

Fecha y Hora Local: 15/07/2026,17:43:21

Magnitud: 4.0

Profundidad: 23 km

Latitud: -14.73

Longitud: -76.27

Referencia: 94 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/AdU3iGwFXi — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 15, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0450

Fecha y Hora Local: 15/07/2026,16:54:52

Magnitud: 4.0

Profundidad: 25 km

Latitud: -14.76

Longitud: -76.50

Referencia: 113 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/YXkFEmk1d7 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 15, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0449

Fecha y Hora Local: 14/07/2026,23:40:17

Magnitud: 4.1

Profundidad: 32 km

Latitud: -14.77

Longitud: -76.31

Intensidad: II-III Ica

Referencia: 100 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/vhtRu0RXq2 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 15, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0448

Fecha y Hora Local: 14/07/2026,23:07:13

Magnitud: 4.0

Profundidad: 31 km

Latitud: -14.72

Longitud: -76.22

Referencia: 90 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/8O9LDRVjF7 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 15, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0447

Fecha y Hora Local: 14/07/2026,21:40:25

Magnitud: 4.6

Profundidad: 34 km

Latitud: -14.75

Longitud: -76.44

Intensidad: II-III Ica

Referencia: 108 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/Yy80RZ6s9z — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 15, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0446

Fecha y Hora Local: 14/07/2026,21:28:42

Magnitud: 3.7

Profundidad: 67 km

Latitud: -8.92

Longitud: -78.94

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 43 km al O de Chimbote, Santa - Áncashhttps://t.co/7kvaATpKHG — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 15, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0445

Fecha y Hora Local: 14/07/2026,21:11:33

Magnitud: 3.5

Profundidad: 43 km

Latitud: -11.46

Longitud: -77.76

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 43 km al SO de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/6u6GL76WnE — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 15, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0444

Fecha y Hora Local: 14/07/2026,20:41:11

Magnitud: 3.5

Profundidad: 44 km

Latitud: -11.15

Longitud: -77.97

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 40 km al O de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/JyXKvsbWrd — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 15, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0443

Fecha y Hora Local: 14/07/2026,19:33:45

Magnitud: 4.0

Profundidad: 38 km

Latitud: -14.71

Longitud: -76.27

Referencia: 92 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/PaMW0rNFBA — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 15, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0442

Fecha y Hora Local: 14/07/2026,16:19:32

Magnitud: 3.8

Profundidad: 37 km

Latitud: -14.71

Longitud: -76.21

Intensidad: III Ica

Referencia: 88 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/C2ngsxsWSG — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 14, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0440

Fecha y Hora Local: 14/07/2026,13:08:25

Magnitud: 3.6

Profundidad: 19 km

Latitud: -11.49

Longitud: -73.18

Intensidad: II Comunidad Camisea

Referencia: 36 km al NO de Comunidad Camisea, La Convención - Cuscohttps://t.co/HA8tGV0Bdv — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 14, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0439

Fecha y Hora Local: 14/07/2026,03:21:03

Magnitud: 5.4

Profundidad: 143 km

Latitud: -14.53

Longitud: -71.59

Intensidad: III-IV Huayhuahuasi

Referencia: 17 km al N de Huayhuahuasi, Espinar - Cuscohttps://t.co/kHWRt2b1Ij — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 14, 2026

¿Qué artículos son indispensables para tu mochila de emergencias?

Conoce aquí qué artículos debe contener tu mochila de emergencia:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

Importante recordar que deberás cambiar los productos cada cierto tiempo para asegurarte de que tengan la fecha de vencimiento dentro de lo estipulado. Por otro lado, se recuerda a los ciudadanos con mascotas, tener en cuenta sus necesidades y equipar los artículos necesarios en la mochila de emergencia.