Último temblor en Perú vía IGP | Consulta los reportes del IGP sobre sismos ocurridos en el Perú. El territorio peruano se ubica en una zona con alta propensión a la actividad sísmica, debido a que está asentado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Siguiendo esta lógica, el país suele temblar de manera continua con variadas magnitudes desde las más imperceptibles hasta sismos de gran escala. Siendo estos los más temidos por la población habitante. Las zonas que suelen reportar más sismos son Ica, Arequipa, Lima y otras regiones que están estratégicamente ubicadas en los puntos de coalición de las placas tectónicas.

Por otro lado, a pesar de que la región peruana tiene un alto factor de riesgo para temblores y terremotos, no es el único país con dicha característica, sino que comparte este factor con otros países vecinos de Sudamérica. Asimismo, con el país nipón ubicado al otro lado del Pacífico, Japón.

Por ello, el Instituto Geofísico del Perú reporta de manera constante cada sismo registrado en el país con el objetivo de informar a la población y hacer un seguimiento a los movimientos telúricos y promover una cultura de prevención junto a INDECI para evitar futuras desgracias para millones de peruanos.

Aquí te compartimos los últimos reportes de sismo del IGP:

Último temblor en Perú:

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0309

Fecha y Hora Local: 24/05/2026,01:02:42

Magnitud: 3.5

Profundidad: 62 km

Latitud: -14.24

Longitud: -75.75

Intensidad: II-III Ica

Referencia: 19 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/kWsHhGVSkc — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 24, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0308

Fecha y Hora Local: 23/05/2026,23:57:51

Magnitud: 4.1

Profundidad: 51 km

Latitud: -3.00

Longitud: -80.14

Intensidad: II-III Zarumilla

Referencia: 57 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/jKhLNtabBI — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 24, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0307

Fecha y Hora Local: 23/05/2026,21:57:55

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15 km

Latitud: -15.10

Longitud: -71.19

Intensidad: II-III Ocuviri

Referencia: 30 km al O de Ocuviri, Lampa - Punohttps://t.co/jdEKmonrzS — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 24, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0306

Fecha y Hora Local: 23/05/2026,16:20:49

Magnitud: 3.6

Profundidad: 16 km

Latitud: -7.91

Longitud: -75.84

Intensidad: II Tocache

Referencia: 81 km al E de Tocache, Tocache - San Martínhttps://t.co/z30rykZeil — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 24, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0305

Fecha y Hora Local: 23/05/2026,07:13:30

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15 km

Latitud: -15.76

Longitud: -73.56

Intensidad: II-III Caravelí

Referencia: 21 km al O de Caravelí, Caravelí - Arequipahttps://t.co/EOkgbgQ6CB — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 23, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0304

Fecha y Hora Local: 23/05/2026,07:03:16

Magnitud: 3.7

Profundidad: 15 km

Latitud: -9.38

Longitud: -75.94

Intensidad: III Tingo María

Referencia: 12 km al SE de Tingo María, Leoncio Prado - Huánucohttps://t.co/OPMSAHVp9F — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 23, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0303

Fecha y Hora Local: 23/05/2026,03:44:49

Magnitud: 5.0

Profundidad: 39 km

Latitud: -2.71

Longitud: -77.46

Referencia: 142 km al NO de Andoas, Datem del Marañón - Loretohttps://t.co/kB5kqCgCfj — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 23, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0302

Fecha y Hora Local: 23/05/2026,02:59:00

Magnitud: 3.7

Profundidad: 77 km

Latitud: -13.99

Longitud: -75.97

Intensidad: II-III Ica

Referencia: 28 km al O de Ica, Ica - Icahttps://t.co/FLuY7D5dEX — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 23, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0301

Fecha y Hora Local: 23/05/2026,02:31:18

Magnitud: 4.0

Profundidad: 20 km

Latitud: -9.72

Longitud: -74.85

Intensidad: III Puerto Inca

Referencia: 40 km al S de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánucohttps://t.co/AsZ0nzRb8i — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 23, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0300

Fecha y Hora Local: 23/05/2026,01:42:09

Magnitud: 3.8

Profundidad: 37 km

Latitud: -16.26

Longitud: -73.59

Intensidad: II-III Atico

Referencia: 7 km al SE de Atico, Caravelí - Arequipahttps://t.co/EM3ttFy6rz — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 23, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0297

Fecha y Hora Local: 21/05/2026,22:12:53

Magnitud: 3.5

Profundidad: 40 km

Latitud: -11.11

Longitud: -78.04

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 47 km al O de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/mrF1oeSfRX — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 22, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0296

Fecha y Hora Local: 21/05/2026,12:55:18

Magnitud: 3.6

Profundidad: 43 km

Latitud: -15.99

Longitud: -73.90

Intensidad: II-III Atico

Referencia: 38 km al NO de Atico, Caravelí - Arequipahttps://t.co/lMpWgFXmPb — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 21, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0295

Fecha y Hora Local: 20/05/2026,21:30:24

Magnitud: 3.6

Profundidad: 37 km

Latitud: -16.57

Longitud: -71.68

Intensidad: II-III Arequipa

Referencia: 25 km al SO de Arequipa, Arequipa - Arequipahttps://t.co/Fj40oQ7yjL — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 21, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0293

Fecha y Hora Local: 20/05/2026,07:14:12

Magnitud: 3.6

Profundidad: 60 km

Latitud: -14.24

Longitud: -75.74

Intensidad: II Ica

Referencia: 19 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/CyVOkPF3tc — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 20, 2026

¿Cuándo será el próximo Simulacro Nacional Multipeligro?

Tras el sismo de magnitud 6.1 ocurrido el 19 de mayo en Ica, Indeci programó un simulacro nacional multipeligro programado para el 29 de mayo a las 10 a.m. El principal objetivo es fomentar una cultura de prevención frente a desastres naturales como sismos, tsunamis e inundaciones.

¿Qué artículos son indispensables para tu mochila de emergencias?

Conoce aquí qué artículos debe contener tu mochila de emergencia:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

Importante recordar que deberás cambiar los productos cada cierto tiempo para asegurarte de que tengan la fecha de vencimiento dentro de lo estipulado. Por otro lado, se recuerda a los ciudadanos con mascotas, tener en cuenta sus necesidades y equipar los artículos necesarios en la mochila de emergencia.