El Perú se ubica en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, esta característica geológica lo hace uno de las zonas con mayor actividad sísmica debido a la unión de placas tectónicas. Esta es la razón por la que nuestro país es una zona altamente sísmica. En el siguiente párrafo te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: Revisa la naturaleza de cada movimiento, desde temblores, sismos de media y mayor intensidad hasta las alertas de un posible terremoto. Todo desde los informes del IGP (Instituto Geofísico del Perú) y redes sociales de la misma entidad:

Último temblor en Perú hoy

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0565

Fecha y Hora Local: 26/08/2025 05:52:43

Magnitud: 3.5

Profundidad: 44km

Latitud: -12.44

Longitud: -76.82

Intensidad: III Chilca

Referencia: 12 km al NO de Chilca, Cañete - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 26, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0562

Fecha y Hora Local: 25/08/2025 14:22:22

Magnitud: 4.4

Profundidad: 38km

Latitud: -16.54

Longitud: -73.57

Intensidad: III Atico

Referencia: 37 km al S de Atico, Caraveli - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 25, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0560

Fecha y Hora Local: 25/08/2025 04:40:26

Magnitud: 4.0

Profundidad: 43km

Latitud: -17.10

Longitud: -71.93

Intensidad: II-III Mollendo

Referencia: 12 km al SE de Mollendo, Islay - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 25, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0557

Fecha y Hora Local: 23/08/2025 06:34:40

Magnitud: 3.6

Profundidad: 62km

Latitud: -14.39

Longitud: -75.64

Intensidad: II-III Ica

Referencia: 37 km al S de Ica, Ica - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 23, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0556

Fecha y Hora Local: 23/08/2025 03:24:24

Magnitud: 3.7

Profundidad: 16km

Latitud: -4.32

Longitud: -78.03

Intensidad: II Sta. Maria De Nieva

Referencia: 34 km al NO de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - Amazonas — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 23, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0553

Fecha y Hora Local: 22/08/2025 04:36:12

Magnitud: 4.0

Profundidad: 107km

Latitud: -15.15

Longitud: -73.49

Referencia: 21 km al O de Colta, Paucar Del Sara Sara - Ayacucho — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 22, 2025

Ante cualquier desastre natural, es importante tener una cultura de prevención y mantener informados a los peruanos sobre qué tomar en cuenta en estas situaciones. INDECI pidió que cada ciudadano tuviera en cuenta un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, principalmente un sismo de gran magnitud. A lo largo del 2024 se realizaron dos simulacros de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicaciones como radios a pilas, linternas y más.