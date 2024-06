La madrugada del viernes 28 de junio se registró un fuerte movimiento sísmico en Arequipa. De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor se localizó a 54 kilómetros al suroeste de Caravelí y tuvo una magnitud de 7.0. Este temblor se sintió intensamente en Lima e Ica, donde llegó a dejar a seis personas heridas, entre ellos a niños.

Posteriormente, se reportaron más de cuatro réplicas del movimiento telúrico, pero ninguna de gran intensidad. Por fortuna no se registraron víctimas mortales que lamentar y, hasta el momento, los daños solo serían materiales.

El sismo en la región Arequipa también es noticia a nivel internacional. Medios de todo el mundo vienen haciendo seguimiento de la situación al sur de nuestro país. (Video: TV Perú)

Este fuerte sismo no pasó desapercibido ante la prensa extranjera, que en sus primeras planas de este viernes informaron sobre lo sucedido en Perú. Algunos de estos medios impresos fueron DW, The New York Times, Clarín y CNN .

Sismo de magnitud 7 sacude la región de Arequipa en Perú, escribió DW en su portal

Un terremoto de 7,2 grados de magnitud sacude Perú, escribió The New York Times

Fuerte sismo en Perú: temblor de magnitud 7.0 en Arequipa e Ica, se lee en el titular

Sismo de magnitud 7,2 en Arequipa, Perú, deja al menos 8 heridos, indicó CNN

Por su parte, la agencia EFE también reportó sobre este suceso, pero desde el lado de las réplicas que se sintieron minutos después del movimiento sísmico de magnitud 7.0.

Agencia EFE informó sobre sismo en Arequipa