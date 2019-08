Tía María: congresistas se pronuncian tras últimos hechos de violencia en Arequipa

Gremios adscritos a la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y diversas asociaciones civiles de la Ciudad Blanca iniciaron este lunes el primer día de paro regional indefinido en Arequipa en contra del proyecto minero Tía María. Sin embargo, durante la jornada de protesta se registraron varios hechos de violencia y vandalismo.

Un centro comercial y una clínica de la ciudad fueron atacados con piedras, mientras que otro grupo atacó un bus de transporte público que llevaba pasajeros. Varios piquetes de manifestantes instigaron a las personas que transitaban por la ciudad a que acataran la protesta. Incluso, algunas fueron agredidas al negarse.

Tras registrarse estos hechos, varios congresistas de la República se pronunciaron al respecto. El parlamentario de la bancada Contigo y segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, dijo que debemos condenar todo hecho de violencia cometido por algunos falsos protestantes. También indicó que el Gobierno debe hacer valer el principio de autoridad en Arequipa.

"Nosotros tenemos que condenar todo hecho de violencia cometido por algunos falsos protestantes, agitadores, que se disfrazan con la piel de los manifestantes. (...) En mi opinión, el Estado tiene todas las herramientas para hacer valer el principio de autoridad. Basta de estar en este juego de diálogo de sordos, el Estado tiene que imponer la ley bajo los medios que la Constitución le otorga", dijo ante la prensa.



Agregó que el “fusilamiento simbólico” contra el presidente Martín Vizcarra, registrado durante las protestas, representó un “insulto a todos los peruanos”, porque el mandatario personifica a la nación.



Por su parte, el congresista de la Bancada Liberal, Gino Costa, comentó que es necesario “tener la cabeza fría en estos momentos”, en lugar de responder "a la violencia con más violencia".

Opinó que insistir en las protestas contra el proyecto minero Tía María no ayuda a que haya un diálogo fluido entre el Ejecutivo y las autoridades de Arequipa.

“El Gobierno tiene que garantizar el orden interno, esa es una responsabilidad ineludible. No es fácil porque tampoco se quiere responder a la violencia con violencia y complicar una situación que debe ser manejada a efectos de que genere un clima proclive al diálogo”, aseveró.

La parlamentaria de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, pidió al presidente Martín Vizcarra que visite la región Arequipa para dialogar con los principales dirigentes de las manifestaciones. Sostuvo que una facción de la izquierda estaría aprovechándose de los actos de violencia suscitados ayer en la Ciudad Blanca.

“En el Valle del Tambo hay desabastecimiento. Lo que se está haciendo contra la propiedad privada realmente es algo que llama la atención. No podemos permitir que con la excusa de proteger el tema medioambiental se esté afectando a la región Arequipa. Señor presidente, espero que no le tenga miedo a la población y se constituya a la región Arequipa. Lo que está haciendo esta omisión del Estado es que alguna facción de la izquierda pueda capitalizar la protesta”, expresó.

La congresista anunció también que ha presentado un proyecto que propone priorizar una represa ubicada en el ámbito de la región. "He presentado el proyecto de ley 4663 para que se pueda priorizar una represa en la región Arequipa. Ayer, he cruzado una carta al presidente para que pueda tomar decisiones y Arequipa no sea objeto de vándalos.

- La izquierda se defiende -

El congresista de Frente Amplio, Marco Arana, en entrevista con Canal N, señaló que se debe distinguir la protesta social del vandalismo. Dijo que la actividad minera es importante pero que no es la principal del país.

"Acá no están combatiendo contra delincuentes, sino contra agricultores que han pedido algo por meses, que por favor vaya a dialogar (Martín Vizcarra) y no ha ido", comentó.

El parlamentario calificó de "insensibe" e "ineficiente" el accionar del Gobierno respecto a Tía María, ya que "este conflicto se veía venir".

En tanto, Richard Arce, de la bancada de Nuevo Perú, opinó que existen mecanismos de diálogo para poder comunicarse con la población. "Hay mecanismos de diálogo, pero estar emitiendo decretos de que las FF.AA. van a la zona da un mensaje negativo ante la población", dijo.

Señaló que una alternativa por parte del Gobierno para frenar los enfrentamientos podría ser retirar la licencia de construcción a Southern, lo que significa que el proyecto no se estaría eliminando. "Sería una muestra de hidalguía y destreza por parte del Gobierno de poner primero el diálogo", añadió.

Finalmente, mencionó que un proyecto extractivo tiene un requisito fundamental, denominado la licencia social. "Si población no está de acuerdo es casi imposible que el proyecto se encamine", puntualizó.

