Tía María: "El diálogo tiene que tener lugar, no hay espacio para ultimátums"

A través de una conferencia, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, acompañado de algunos ministros de Estado, señaló que debe primar el diálogo para resolver el conflicto sobre el proyecto Tía María.

En referencia al plazo de 72 horas dado por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, para que el Gobierno central anule la licencia otorgada a la empresa Southern Copper Perú, Del Solar indicó que los ultimátums no ayudan a resolver los conflictos.

"El diálogo tiene que tener lugar, no hay espacio para ultimátums, estos no construyen nada. Los proceso administrativos no se revierten por la vía de ultimátums. Después de un proceso administrativo largo, el Ministerio de Energía y Minas ha determinado que se ha cumplido los requisitos para otorgar una licencia de construcción. No tenemos que esperar 72 o 48 horas para comenzar a dialogar", sostuvo.

Agregó que debido a los antecedentes de este proyecto, la empresa minera se ha comprometido públicamente a no iniciar ninguna construcción hasta que no exista un ambiente favorable para resolver todas las inquietudes que pudieran haber sobre este proyecto.

"Será el diálogo el que determine cuál es la estrategia que pueda sumar al Valle de Tambo, dentro de la provincia de Islay", añadió.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Javier Ísmodes, dijo que su cartera insistirá con el diálogo y que seguirán trabajando en la implementación de proyectos de desarrollo en la región Arequipa.

"Las relaciones con las autoridades provinciales y regional se van a mantener porque tenemos que seguir trabajando para el desarrollo de Arequipa", resaltó.

