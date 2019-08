Tía María: Ejecutivo se pronuncia tras difusión de audio de reunión en Arequipa

El Ejecutivo se pronunció tras la filtración de un audio que da cuenta de la reunión que sostuvo el presidente Martín Vizcarra con las autoridades de Arequipa el 24 de julio, en el contexto del paro indefinido que se llevaba a cabo en el Valle de Tambo en contra del proyecto minero Tía María.

Ante esto, el Ejecutivo explicó a El Comercio que ese día se realizaron tres reuniones: con los gobernadores de la Macro Región Sur; con los gobernadores, alcaldes, ministros y funcionarios públicos; y con el gobernador regional y los alcaldes de Arequipa.

Asimismo, sostienen que el presidente expresó "con claridad", que se requiere hacer un análisis técnico, objetivo y real de la situación, además de que remarcó que, "legalmente, el gobierno no puede cancelar el proyecto".

"Lo que pretendemos es un análisis objetivo, real de la situación, los que dicen cancele, legalmente no podemos". Vale precisar que dicha declaración fue formulada por el presidente Vizcarra en la reunión en la que se encontraban presentes todas las autoridades no en la que se realizó solo con las autoridades de la región Arequipa. El audio conocido hoy día corresponde a esta última reunión.

El Ejecutivo también informó a este Diario que recibieron el audio difundido hoy el 25 de julio y que: "no le dimos, como ahora, ningún tipo de relevancia que sea distinto a lo que se ha expresado de manera coherente en esas reuniones", detallaron.

Según el gobierno, en la reunión no se produjo ninguna negociación, por el contrario, indicaron, el presidente dejó en claro que el proceso sobre Tía María “tiene que ser abierto, no bajo la mesa, no a escondidas, no en una habitación a puerta cerrada”.

Agregaron también que se convocó a un proceso participativo, donde además de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, estén presentes los técnicos del Gobierno Regional de Arequipa, del Municipio de Cocachacra, representantes de universidades, de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Tambo, entre otros.

Respecto a la Ley de Minería, Palacio de Gobierno sostuvo que el mandatario también dijo con claridad que, mientras esté vigente la norma, debe ser acatada, respetada y cumplida por todos.



"Sí hemos coincidido con los gobernadores regionales del sur en la necesidad de que esta norma, que ya tiene muchos años de vigencia, sea actualizada para promover una minería competitiva, formalizada, moderna y sostenible. Pero, al mismo tiempo, con compromiso social y ambientalmente responsable. Esa es la razón por la que el 28 de julio se anunció la presentación de un proyecto", señaló.

Esta situación se ha producido luego de conocerse que el Consejo Nacional de Minería (tribunal administrativo adscrito al Ministerio de Energía y Minas) suspendiera la licencia de construcción otorgada por el Ejecutivo a la empresa Southern Perú Copper.



En el audio difundido hoy y que corresponde a la reunión entre el mandatario y las autoridades de Arequipa se puede escuchar al presidente Vizcarra decir: "Yo voy a declarar que he conversado amplio con el gobernador, con los alcaldes provinciales y alcaldes distritales y he escuchado claramente su posición, que representa a la del pueblo. (…) Es que en el tema administrativo no se puede adelantar, por eso diré que vamos a analizar la posición presentada, ya ustedes saben cuál es mi posición, pero no puedo adelantarla públicamente….".

En otro momento, el mandatario reitera su postura respecto a buscar alternativas de solución para frenar el conflicto: “No podría ahorita salir y decir voy a cancelar, ¿bajo qué argumento?, tengo que preparar el argumento. [...] Quiero que me comprendan, yo no soy el enemigo, hemos llegado a esta situación fruto de un proceso largo".

