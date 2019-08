Tía María: Ejecutivo responde tras difusión de audio de reunión en Arequipa

El Ejecutivo emitió se pronunció tras la filtración de un audio que da cuenta de la reunión que sostuvo el presidente con las autoridades de Arequipa el 24 de julio, en el contexto del paro indefinido que se llevaba a cabo en el Valle de Tambo en contra del proyecto minero Tía María.

► Vizcarra en reunión por Tía María: "Ya saben cuál es mi posición, pero no puedo adelantarla públicamente"

Este hecho se da luego de conocerse que el Consejo Nacional de Minería suspendió la licencia de construcción otorgada por el Ejecutivo a la empresa Southern Perú Copper. El audio evidencia que el presidente Martín Vizcarra tenía una posición sobre el proyecto minero que fue revelada a las autoridades de Arequipa.

El Ejecutivo precisó que ese día se realizaron tres reuniones: con los gobernadores de la Macro Región Sur; con los gobernadores, alcaldes, ministros y funcionarios públicos; y con el gobernador regional y los alcaldes de Arequipa.

Asimismo, sostuvo que en las tres citas, el presidente expresó "con claridad", que se requiere hacer un análisis técnico, objetivo y real de la situación, además de que remarcó que, "legalmente, el gobierno no puede cancelar el proyecto".

"Al día siguiente, el 25 de julio, nos llegó el audio que se ha filtrado hoy en los medios de comunicación y no le dimos, como ahora, ningún tipo de relevancia que sea distinto a lo que se ha expresado de manera coherente en esas reuniones", detalló.

El Ejecutivo indicó que en la reunión no se produjo ninguna negociación, por el contrario, que el presidente dejó en claro que este proceso “tiene que ser abierto, no bajo la mesa, no a escondidas, no en una habitación a puerta cerrada”.

Agregó también convocó a un proceso participativo, donde además de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, estén presentes los técnicos del Gobierno Regional de Arequipa, del Municipio de Cocachacra, representantes de universidades, de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Tambo, entre otros.

Respecto a la Ley de Minería, Palacio sostuvo que el presidente también dijo con claridad que, mientras esté vigente la norma, debe ser acatada, respetada y cumplida por todos.



"Sí hemos coincidido con los gobernadores regionales del sur en la necesidad de que esta norma, que ya tiene muchos años de vigencia, sea actualizada para promover una minería competitiva, formalizada, moderna y sostenible. Pero, al mismo tiempo, con compromiso social y ambientalmente responsable. Esa es la razón por la que el 28 de julio se anunció la presentación de un proyecto",