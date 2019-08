Vizcarra sobre audio: “Cualquier esfuerzo de búsqueda de solución tiene que ser en cumplimiento de la ley”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció este martes respecto al nuevo audio de las reuniones que sostuvo con las autoridades de Arequipa por el proyecto minero Tía María, el pasado 24 de julio. La grabación fue difundida ayer por el diario Expreso.

Desde el distrtito de Comas, el jefe de Estado ratificó que la difusión de el segundo audio no revela ningún acto ilegal ni la toma de un acuerdo bajo la mesa. Indicó que este material es muestra del “esfuerzo que tiene el gobierno en encontrar consenso” con las autoridades de Arequipa.

“Lo que queda claro y así lo hemos dicho es que cualquier esfuerzo de búsqueda de solución tiene que ser en cumplimiento estricto de la ley, y lo he repetido en esa reunión varias veces cuando los alcaldes exigían la cancelación del proyecto dije no se puede porque la solución que planteemos tiene que ser respetando la ley, y la ley la cumplen todos”, señaló.

Martín Vizcarra afirmó que su gobierno quiere inversiones, pero su gestión busca solucionar el conflicto social de Tía María (Arequipa) a través del diálogo y evitar la confrontación. En ese sentido, recordó el ‘baguazo’.

“Este gobierno quiere encontrar que se den las inversiones, como no, porque a través de ellas logramos el crecimiento económico, pero estas inversiones no se pueden imponer. Tenemos experiencia en el pasado. Tía María no es un problema social de ahora, de este gobierno. En el 2011 generó un problema social y el problema ¿se resolvió? no, se mantuvo latente, pero a costa de la pérdida de tres vidas humanas en el Valle del Tambo”, dijo.

“Escucho lecciones de representantes del gobierno que tuvieron en el 2011, tres muertos por el mismo problema y dos años antes, en el 2009, recuerden que un problema social en Bagua costó la vida de 33 personas, 23 policías y 10 comuneros. ¿A ese costo quieren sacar proyectos? no. Los proyectos son necesarios y somos garantía, pero a través de diálogo, consenso y respeto a la población”, agregó.

Vale precisar que el sábado pasado, se escucha al mandatario asegurar que “hay argumentos para retroceder” en la licencia que el Ministerio de Energía y Minas le otorgó a Southern Copper Perú en julio pasado para que se ejecute el proyecto Tía María.

En el segundo audio, Martín Vizcarra aseguró que respaldarán las decisiones “técnicas” de las autoridades arequipeñas para fortalecer y darle “contenido a esa posición” a fin de encontrar una salida al conflicto social en Arequipa. Indicó que si no se cumple con la medida en un mes, la población podría tomar medidas radicales.



