Las lluvias ya azotan con intensidad al país en las tres regiones y con ello surge otra preocupación: la reproducción del mosquito vector del dengue y el aumento de contagios. De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Minsa, hasta la semana epidemiológica 6 de este año, en lo que va del 2026, se han reportado 5.228 casos y 5 defunciones debido a la enfermedad a nivel nacional.

Las regiones con más infecciones por dengue son San Martín (1.378), Ucayali (1.043), Loreto (645), Piura (428) y Amazonas (272). La región Lima acumula 167 casos, 155 de ellos en Lima Metropolitana.

Si bien la cifra total del país tiene una variación de -30% respecto a los casos de la SE 06 del 2025: 7.455, las recientes lluvias y desbordes elevan el riesgo de que esta sea una temporada crítica por infecciones. Por ello, la población debe estar alerta y tomar precauciones para evitar la reproducción del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, y la propagación de la enfermedad.

Relación entre el dengue, lluvias intensas y temperaturas altas

El doctor Edwin Neciosup, epidemiólogo y jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, explicó a El Comercio que la evaluación epidemiológica involucra también tener en cuenta tres determinantes de la salud. “En este caso, se trata del desequilibrio del agente, que es el virus del dengue; el huésped, el zancudo; y el ambiente, donde nos encontramos”, precisó.

Acerca del ambiente, el galeno precisó la relación entre la enfermedad, las lluvias intensas y temperaturas altas. “Tenemos un aumento de temperatura que, tal y como ha dicho la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), va a generar un incremento de temperatura a nivel del mar y de la temperatura en la atmósfera de la costa. Eso facilita que el zancudo pueda proliferar, porque a altas temperaturas acorta sus tiempos de reproducción ”, mencionó.

📣 #ENFEN activa el estado de “alerta de El Niño Costero”, debido a que iniciaría a partir de marzo, persistiendo hasta noviembre. Se prevé que predominen condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del evento, pudiendo alcanzar una magnitud moderada en julio. pic.twitter.com/uWYfW5zrFn — ENFEN (@enfenperu) February 14, 2026

“Con las lluvias aumenta el dengue, porque también son una combinación de temperaturas altas ”, afirmó. En esa línea, agregó que, al haber mayor temperatura en las noches, la actividad de picar del zancudo se extiende.

Por otro lado, Neciosup señaló que las anomalías térmicas propician que el dengue se reproduzca en lugares donde antes no había estado. Actualmente, Arequipa es la región más afectada por las lluvias intensas. Si bien sus temperaturas no llegan a ser altas, el doctor advierte que el incremento de la temperatura atmosférica y del mar a lo largo de la costa y las consecuencias de las precipitaciones podrían expandir el vector en esta región.

“Algo similar ocurrió en Ica, donde no se había reportado casos de dengue hasta el 2023, cuando hubo el incremento de temperaturas por el Fenómeno El Niño y el ciclón Yaku”, manifestó.

MÁS DE 75 UNIDADES DE MAQUINARIA OPERAN EN TODA LA REGIÓN AREQUIPA PARA ATENDER EMERGENCIAS POR LLUVIAS. Foto: COER Arequipa.

Nivel de preparación

Al respecto, opinó sobre el nivel de preparación en el país actualmente para afrontar brotes de dengue en diferentes regiones. “Las zonas que ya han reportado casos anteriormente podrían enfrentar mejor la situación por la experiencia que tienen. El riesgo está en aquellas zonas nuevas que no han tenido brotes en ellas, porque tanto la población como el personal médico puede no conocer el manejo y el tratamiento de la enfermedad”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó la relevancia de los serotipos, es decir, las cepas del dengue.

“El Perú ha tenido históricamente los serotipos uno, dos y tres. Pero el año 2025 ha empezado a reintroducirse una versión del serotipo tres. Si uno se enferma una vez de uno de ellos, tendrá inmunidad solo contra ese serotipo. Si una persona se contagió el 2023 por un serotipo y este año se contagió de nuevo por otro, puede desarrollar síntomas de alerta”, informó.

En el caso de Lima Metropolitana, que solo registra 155 infecciones de dengue en lo que va del año, Neciosup indicó que, si se mantienen las características atmosféricas actuales, el pico de contagios podría llegar entre marzo y abril .

El Aedes aegypti, mosquito que transmite el dengue, está presente en Lima desde el 2005, según señaló a El Comercio el médico infectólogo, Leslie Soto. Agregó que en las últimas temporadas se evidenció una falta de conciencia entre los limeños acerca de la capital como zona endémica, lo cual deriva en conductas contrarias a la prevención del dengue.

En esa línea, Valerie Paz-Soldán, investigadora de dengue y otras enfermedades infecciosas de la Universidad Cayetano Heredia, señaló que la mayoría de los habitantes de Lima son susceptibles de contagiarse de la enfermedad, debido a que no han estado expuestos previamente a ella.

“El pico de contagios en la selva usualmente ocurre en las fechas actuales. Recordemos la facilidad de comunicación de la selva con otros países, que también tienen circulación de otros vectores”, dijo Neciosup sobre dicha región.

Así actúa el dengue

Neciosup señala que el dengue es una enfermedad transmitida en el Perú principalmente por el vector Aedes aegypti. El médico indicó una característica particular del dengue en cuanto a los síntomas de la fiebre.

“Después de un periodo de 3 a 4 días de la picadura del zancudo, inicia la enfermedad con la fiebre, el incremento de la temperatura y otros síntomas clásicos, como dolor muscular, dolor articular, cefalea y malestar general. En el caso de otras enfermedades, usualmente decimos que, cuando cae la fiebre, el paciente está mejorando. Sin embargo, en casos de dengue, cuando cae la fiebre es cuando debemos estar atentos porque ahí inicia la fase crítica de la enfermedad y se presentan los signos de alarma, que ponen en evidencia la necesidad de acudir a un establecimiento de salud por una posible complicación ” , declaró.

Neciosup mencionó que los principales signos de alerta son dolor abdominal intenso, alteración de conciencia o decaimiento con tendencia al sueño, pequeños sangrados en las encías, aparición de hematomas en la piel y orina de color oscuro.

¿Por qué el dengue también puede reproducirse en aguas turbias?

“El mosquito transmisor del dengue se reproduce en el agua limpia que dejamos descubierta en casa. Sin embargo, algo que nos ha demostrado el Aedes aegypti es su posibilidad de adaptarse. La combinación de agua empozada por los deslizamientos y desechos sólidos acumulados pueden convertirse en criaderos del zancudo“, detalló.

EsSalud declara Alerta Amarilla en todos sus establecimientos

El último fin de semana, EsSalud dispuso la implementación de la Alerta Amarilla en todos sus establecimientos de salud del país . Conforme al Plan de Lluvias 2025–2027 de la institución, esta medida busca prevenir, reducir y atender los efectos de las precipitaciones pluviales, inundaciones y activaciones de quebradas, y salvaguardar la vida y la salud de los asegurados y de la población en general.

De esta manera, se establecen acciones preventivas y de respuesta inmediata para garantizar que los asegurados reciban atención continua, segura y oportuna frente a los peligros asociados a la temporada de lluvias. Asimismo, las redes asistenciales y prestacionales deben garantizar la operatividad total de las áreas de mayor complejidad, como las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), servicios de Emergencia, centros quirúrgicos, centros obstétricos, bancos de sangre y áreas de hospitalización.

El presidente ejecutivo de EsSalud, el doctor Segundo Acho Mego, destacó la importancia de esta medida ante eventos climatológicos adversos.

“Nuestra prioridad absoluta es la protección de la vida y la salud de nuestros asegurados y de la población en general. Con la activación de esta Alerta Amarilla estamos movilizando todos nuestros recursos logísticos y humanos para que ningún evento natural interrumpa la atención, especialmente en las zonas de mayor riesgo”, comentó.

Del mismo modo, los sistemas de comunicación y el transporte sanitario (ambulancias) permanecerán operativos las 24 horas del día,los siete días de la semana, para atender cualquier contingencia de manera inmediata.

¿Qué acciones se están tomando en las regiones?

San Martín (región con más casos)

La semana pasada, el Gobierno Regional San Martín (Goresam) desplegó un equipo de profesionales para realizar acciones de recojo de criaderos en 320 viviendas pertenecientes a cuatro comunidades nativas de la provincia de Lamas.

Recojo de criaderos de dengue en 320 viviendas en la provincia de Lamas en San Martín. Foto: Minsa.

La actividad desarrollada por la Unidad de Gestión Territorial de Salud buscó proteger la salud de las familias más vulnerables. Por ello, se realizó en las comunidades nativas de Pamashto (199 viviendas), Alto Shamboyacu (86), Pampayacu (20) y Huapo (15), logrando eliminar 3 toneladas de potenciales criaderos. Fueron retiradas botellas, chapas, cáscaras de cacao y coco, llantas, latas viejas, entre otros.

“De manera paralela, el Goresam priorizó la sensibilización directa en territorio mediante sesiones de perifoneo comunitario, en coordinación con Apus y agentes municipales. Esta estrategia busca informar a la población sobre cómo identificar criaderos, reconocer síntomas y signos de alarma, prevenir la automedicación y promover la atención oportuna en establecimientos de salud”, detalló la institución.

Ucayali (segunda región con más casos)

El último fin de semana, la Diresa Ucayali logró eliminar un total de 13 toneladas de potenciales criaderos de zancudos en el centro poblado de Shirambari, ubicado en el distrito de Yarinacocha, .

Eliminación de potenciales criaderos del zancudo en el distrito de Yarinacocha. Foto: Minsa

Aquí también se eliminaron llantas, baldes, botellas, chapas, entre otros posibles criaderos de reproducción del vector transmisor de la enfermedad.