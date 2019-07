Trasladan a César Álvarez a penal de Challapalca

El ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, investigado por presuntamente liderar una organización criminal, fue enviado al penal de Challapalca, ubicado en la región Tacna, por disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Fuentes de El Comercio informaron que el INPE aprobó la solicitud de traslado de Álvarez Aguilar que presentó la Comisión de Justicia del Congreso de la República el martes pasado, esto luego de que la congresista Yeni Vilcatoma acusó a la ex autoridad regional de haber organizado la fuga de Rubén Moreno Olivo, conocido como ‘Goro’, el pasado 13 de junio.

Álvarez Aguilar permanecía recluido desde mayo del 2014 en el establecimiento penitenciario Ancón I, conocido como Piedras Gordas, situado en la ciudad de Lima, tras dictársele dos prisiones preventivas por el crimen del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos y el caso La Centralita.

Esta mañana, personal del INPE inició el traslado vía terrestre a la cárcel, ubicada a 5.050 m.s.n.m. y con estrictas medidas de seguridad. Este recinto alberga a 179 reos de alta peligrosidad que cumplen un régimen rígido.

El ex presidente regional cumplirá en este penal las dos condenas por corrupción que pesan en su contra: ocho años de prisión por el delito de colusión en el caso de Chacas-San Luis y dos años de malversación de fondos por irregularidades en obras públicas de Chimbote, y esperará el fallo en el juicio que se le sigue por el homicidio de Ezequiel Nolasco.

En tanto, la hija de César Álvarez, Jhoselyn Álvarez Asián, cuestionó la medida a través de su cuenta de Facebook. “Quieren silenciarnos. Mañana era el alegato final del caso Nolasco y hacen esto. Ya saben la verdad de todo y no quieren que Álvarez se defienda", criticó la joven.

Mientras tanto, Fiorela Nolasco Blas espera que el ex gobernador no tenga los mismos privilegios como los tenía en Piedras Gordas y que el Colegiado A de la Sala Penal Nacional emita la sentencia en torno al crimen de su padre, cuyo juicio oral ya lleva casi dos años.

"Con la fuga de 'Goro', César Álvarez tiene el interés de que no se sepa quién fue el autor intelectual del crimen de mi padre. Han pasado cinco años de investigaciones y hasta ahora no hay sentenciados", sostuvo.

