Tres sismos se registraron durante la madrugada del domingo 6 de setiembre en Huancavelica, Ucayali y Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con la información del organismo oficial, el movimiento telúrico más reciente ocurrió a las 6:48 a.m. en la región Huancavelica. El temblor alcanzó una magnitud de 4.0 y su epicentro se localizó a 31 kilómetros al este de la provincia de Castrovirreyna, con una profundidad de 100 kilómetros.

Previo a este movimiento, la región Ucayali también registró un sismo a las 5:52 a.m., y tuvo una magnitud de 4.0. Su epicentro se situó a 53 kilómetros al norte de Pucallpa, provincia de Coronel Portillo, marcando una profundidad de 152 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0637

Fecha y Hora Local: 06/09/2026 05:52:21

Magnitud: 4.0

Profundidad: 152km

Latitud: -7.91

Longitud: -74.47

Referencia: 53 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/lszScMncpN — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 6, 2026

Los movimientos telúricos del domingo iniciaron en la zona sur del país. A las 4:14 a.m., un sismo de magnitud 4.4 se registró en Arequipa. El epicentro se ubicó a 38 kilómetros al suroeste de Mollendo, en la provincia de Islay, registrando una profundidad de 44 kilómetros y una intensidad percibida de nivel III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0636

Fecha y Hora Local: 06/09/2026 04:14:30

Magnitud: 4.4

Profundidad: 44km

Latitud: -17.21

Longitud: -72.32

Intensidad: III Mollendo

Referencia: 38 km al SO de Mollendo, Islay - Arequipahttps://t.co/rc0eNa6t9K — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 6, 2026

Frente a la constante interacción de las placas tectónicas en el territorio peruano, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteran a las familias la importancia de estar siempre preparadas.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

¿Qué debe tener mi mochila de emergencia en caso de temblores o terremotos? Así puedes prepararla. (Foto: El Peruano)

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.