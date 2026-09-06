Sismos en Perú según IGP: hora, epicentro y magnitud | Foto: IGP
Sismos en Perú según IGP: hora, epicentro y magnitud | Foto: IGP
Por Redacción EC

Tres sismos se registraron durante la madrugada del domingo 6 de setiembre en Huancavelica, Ucayali y Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.