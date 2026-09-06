De acuerdo con la información del organismo oficial, el movimiento telúrico más reciente ocurrió a las 6:48 a.m. en la región Huancavelica. El temblor alcanzó una magnitud de 4.0 y su epicentro se localizó a 31 kilómetros al este de la provincia de Castrovirreyna, con una profundidad de 100 kilómetros.
Previo a este movimiento, la región Ucayali también registró un sismo a las 5:52 a.m., y tuvo una magnitud de 4.0. Su epicentro se situó a 53 kilómetros al norte de Pucallpa, provincia de Coronel Portillo, marcando una profundidad de 152 kilómetros.
REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0637 Fecha y Hora Local: 06/09/2026 05:52:21 Magnitud: 4.0 Profundidad: 152km Latitud: -7.91 Longitud: -74.47 Referencia: 53 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/lszScMncpN
Los movimientos telúricos del domingo iniciaron en la zona sur del país. A las 4:14 a.m., un sismo de magnitud 4.4 se registró en Arequipa. El epicentro se ubicó a 38 kilómetros al suroeste de Mollendo, en la provincia de Islay, registrando una profundidad de 44 kilómetros y una intensidad percibida de nivel III.
REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0636 Fecha y Hora Local: 06/09/2026 04:14:30 Magnitud: 4.4 Profundidad: 44km Latitud: -17.21 Longitud: -72.32 Intensidad: III Mollendo Referencia: 38 km al SO de Mollendo, Islay - Arequipahttps://t.co/rc0eNa6t9K
Frente a la constante interacción de las placas tectónicas en el territorio peruano, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteran a las familias la importancia de estar siempre preparadas.
Zona sísmica activa
Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.
Mochila de emergencia ante sismo
De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.