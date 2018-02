Tres sismos de regular intensidad han sido registrados en lo que va del día en tres regiones del centro y sur del país, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).



El primer movimiento telúrico alcanzó los 3,5 grados de magnitud y ocurrió a las 2:01 am a 13 km. al noroeste del distrito de Huamcabamba, en Pasco. Tuvo una profundidad de 19 kilómetros.



Un segundo temblor de 4,1 grados se registró a las 5:39 am. a 22 km. al sur de Sechura, en Piura. El movimiento tuvo una profundidad de 22 kilómetros.



En tanto, el último sismo registrado hasta el momento alcanzó los 3,5 grados y fue reportado a las 9:30 am a 18 km. al sur de la localidad arequipeña de Huambo. Tuvo una profundidad de 9 kilómetros.



Según el IGP, los sismos no fueron sentidos por la población. Las autoridades de defensa civil no han reportado daños personales ni materiales.