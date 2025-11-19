El Ministerio Público ejecutó este martes allanamientos y detenciones preliminares en Lima, La Libertad y Áncash como parte de la investigación a una presunta red criminal que habría operado dentro del extinto programa de alimentación escolar Qali Warma. En esta operación figura como investigado Óscar Acuña Peralta, hermano del candidato presidencial, exgobernador regional de La Libertad y fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña.

La Fiscalía sostiene que Óscar Acuña habría tenido una participación clave en un esquema de tráfico de influencias, que presuntamente facilitaba contactos entre empresarios proveedores del programa Qali Warma —entre ellos representantes de la empresa Frigoinca— y funcionarios públicos involucrados en la adjudicación de contratos.

En específico se le señala por su presunta participación para facilitar el contacto entre el fundador de Frigoinca y el exgerente regional de Salud, Aníbal Morillo, quien fue detenido en el operativo.

Según un colaborador eficaz, Acuña habría recibido depósitos por S/ 77.000, montos que él asegura corresponden a un “préstamo personal” y no a un soborno.

Los agentes del Ministerio Público y la Policía Anticorrupción allanaron este martes dos inmuebles vinculados a Óscar Acuña en Trujillo. El primero fue su vivienda y el segundo fue la sede de Alianza para El Progreso (APP). Sin embargo, no fue ubicado en ninguno de los lugares intervenidos. Pese a su condición de investigado, Acuña no figura en la lista de detenidos preliminarmente.

🚨 #LoÚltimo | Caso #QaliWarma | Fiscalía anticorrupción ejecuta allanamientos en simultáneo en La Libertad, Áncash y Lima, y consigue la detención preliminar judicial de investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Operativo dirigido por Fiscalía Anticorrupción

Las diligencias fueron encabezadas por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, con apoyo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional. Estos operativos forman parte de la tercera fase de la investigación iniciada en mayo de 2025 y que tuvo una segunda intervención en junio. En esta etapa, el Poder Judicial autorizó la detención preliminar de tres exfuncionarios implicados.

Según la tesis fiscal, la presunta organización criminal estaba integrada por funcionarios públicos y empresarios que habrían manipulado procesos de selección, alterado informes técnicos y concertado la adjudicación irregular de contratos del programa Qali Warma, a cambio de beneficios económicos.

A través de su cuenta oficial en X, el Ministerio Público informó que la diligencia incluye el allanamiento simultáneo de inmuebles en Lima, La Libertad y Áncash, con la finalidad de recabar documentación, equipos electrónicos y otros elementos vinculados a los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Los fiscales y agentes policiales ingresaron a los locales autorizados mediante mandatos judiciales.

Irregularidades en contratos de alimentación escolar

De acuerdo con la Fiscalía, la red investigada habría manejado contratos de Qali Warma favoreciendo a determinados proveedores sin cumplir las debidas inspecciones. La investigación apunta a que el esquema delictivo operó manipulando procedimientos internos y vulnerando mecanismos de control del programa. Estas acciones pusieron en riesgo la salud de los escolares más vulnerables.

En los inmuebles asociados a Óscar Acuña se buscaban pruebas que permitan esclarecer su presunto rol dentro de este entramado, así como su relación con los proveedores investigados y los depósitos reportados por el colaborador eficaz.