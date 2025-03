Lamentable. Delincuentes ingresaron a un jardín de Trujillo y se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Lo alarmante es que esta es la tercera vez en la semana que asaltan la institución educativa ubicada en el distrito de La Esperanza.

Los hampones irrumpieron en diversas aulas y se apoderaron de útiles escolares, mesas y sillas, lo que representa una pérdida de 2000 soles.

Autoridades estudiantes se mostraron preocupadas por estos hechos delictivos, en especial porque los padres son de “bajos recursos”, lo que complica la reposición de los materiales hurtados, los cuales son fundamentales para las clases del día a día.

Los robos se reportaron en la I.E. 2308, la cual está ubicada en el distrito La Esperanza, en la provincia de Trujillo, en la región La Libertad.

“Estoy muy indignada porque han sido durante la semana los tres robos continuos. El aula de 3 años la dejaron completamente vacía, la lista de útiles y aseo no hay nada. Se robaron mesas y sillas. En el aula de 5 años, se han robado también los útiles escolares, de aseo, un parlante de la docente con el que hace las tareas. Nos han robado calaminas también y ya no tenemos. No contamos con dinero para hacer cercar esta institución educativa ni con calamina ”, expresó Sonia Ruíz, directora del colegio, a RPP.

Por otro lado, los padres de familia pidieron a las autoridades locales que cumplan con el proyecto de reconstrucción de la escuela que fue ofrecido para diciembre de 2024, pero que, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo por falta de presupuesto.